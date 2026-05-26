Obchodná a priemyselná komora: Vláda by mala znížiť odvodové zaťaženie
Tiež prijať opatrenia na úspory v štátnej správe.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 26. mája (TASR) - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) zaväzuje jej vedenie, aby od vlády žiadalo najmä zníženie daňového a odvodového zaťaženia a prijatie opatrení na úspory v štátnej správe. Vyplýva to okrem iného zo záverov rokovania zhromaždenia delegátov SOPK, ktoré sa konalo v utorok v Bratislave.
„Delegáti zhromaždenia delegátov zaväzujú vedenie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, aby požadovala v súlade s ich názorom zníženie daňového a odvodového zaťaženia a prijatie opatrení zo strany vlády na úspory pri výkone štátnej správy,“ spresnila v komuniké komora.
Pri realizácii politiky voči EÚ a Európskej komisii navrhuje SOPK dôraznejšiu prezentáciu názorov podporujúcich paneurópsku ekonomickú spoluprácu a prehodnotenie cieľov Green Dealu tak, aby boli v súlade s reálnymi technologickými a ekonomickými možnosťami členských štátov a aby nepoškodzovali konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.
„Slovenská obchodná a priemyselná komora ako predstaviteľ podnikateľského sektora bude aj vo svojej ďalšej činnosti presadzovať záujmy podnikateľskej sféry, predovšetkým zlepšenie podmienok na podnikanie a tým aj životnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky,“ zdôraznila komora.
Delegáti na zasadnutí hodnotili aktuálnu hospodársku situáciu na Slovensku, osobitne z pohľadu súčasných podmienok na podnikanie. Konštatovali pritom dlhodobé zhoršovanie podnikateľského prostredia, čo v konečnom dôsledku vedie v medzinárodnom porovnaní k zníženiu hospodárskej konkurencieschopnosti Slovenska.
Pre Slovensko dlhodobo sa orientujúce na členstvo v EÚ je podľa SOPK negatívnym dôsledkom rozsiahlych globálnych zmien aj postupne klesajúca váha EÚ ako hospodárskeho spoločenstva - jej podiel na svetovom HDP klesá už viac ako dve desaťročia.
Slovenská ekonomika od začiatku tohto desaťročia podľa komory vykazuje zníženú výkonnosť, o čom svedčia makroekonomické štatistiky, medzinárodné porovnania vypracované renomovanými inštitúciami a v neposlednom rade aj výsledky každoročného vlastného ekonomického prieskumu SOPK.
Podľa názoru členov SOPK je podnikateľské prostredie na Slovensku hodnotené ako jedno z najhorších od začiatku konania prieskumu v roku 1998, rovnako negatívne je hodnotená aj hospodárska politika vlády.
„Z hľadiska makroekonomickej stability podnikateľský sektor chápe a podporuje snahu vlády zaviesť poriadok do spravovania verejných financií. Nemôže však súhlasiť s tým, že náklady napomáhajúce zlepšeniu stavu v rámci doterajších konsolidačných opatrení musia niesť hlavne podnikatelia bez adekvátnej participácie štátu, a to formou opakovaného zvyšovania daní, odvodov a regulačných poplatkov, ktoré priamo oslabujú investičnú schopnosť firiem,“ dodala komora.
Na možné oblasti úspor SOPK upozorňuje už dlhodobo. „Ako najdôležitejšiu je možné vyzdvihnúť redukciu extenzívnej územnej správy, tak na úrovni samospráv, ako aj špecializovanej štátnej správy, zvýšenie efektívnosti výberu daní, osobitne dane z pridanej hodnoty, výrazné zníženie počtu zamestnaných vo verejnej správe pri zosilnení tlaku na kvalitu ich práce a urýchlenie digitalizácie verejnej správy. Väčšina týchto opatrení nevyžaduje dodatočné zdroje, ale, naopak, ich vytvára. Vláda by sa mala usilovať aj o to, aby takmer jediným zdrojom jej príjmov neboli len dane, aj to má svoje hranice, a sústrediť sa na podporu produktívnej ekonomiky, ktorá tieto príjmy vytvára,“ uzavrela SOPK.
Je možné pozitívne hodnotiť, že sa koalícia začala vážne zaoberať opatreniami, ktoré majú priniesť ekonomický rast a viaceré z nich len minimálne zaťažia obyvateľstvo a podnikateľský sektor. Bohužiaľ, tieto opatrenia prichádzajú najmenej s dvojročným oneskorením a ešte v blížiacom sa predvolebnom období, ktoré automaticky znemožňuje prijatie opatrení majúcich síce zásadný dosah, ale v dlhodobej perspektíve. Uviedol to na slávnostnej časti rokovania zhromaždenia delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) predseda komory Peter Mihók za účasti premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD).
Z pohľadu potrieb slovenskej ekonomiky a jej konkurenčnej schopnosti je podľa Mihóka potrebné riešiť najmä výzvy, ktoré však určite presahujú dimenziu jedného volebného obdobia. „Podnikateľský sektor na Slovensku pracuje v podmienkach prebujnenej verejnej správy, nadmernej administratívy a navyše stále početne rastúcej. Jej výsledkom je, že štát za prostriedky, ktoré získava prostredníctvom daní, odvodov a poplatkov od podnikateľského sektora, neposkytuje adekvátne a primerané služby pre jeho činnosť porovnateľné so situáciou v iných krajinách,“ spresnil predseda SOPK.
K tejto neefektívnej správe podľa neho výrazne prispieva aj územnosprávne rozdelenie, až neprimerane rozdrobené a tým aj náročné na počet pracovníkov. „Razantnejšie treba pristupovať k požiadavke na zmenu súčasného systému stanovovania cien energií. Nie je predsa možné, aby krajina ako Slovensko mala nízke vlastné výrobné ceny elektrickej energie, vyrábanej navyše ekologicky, a domáci odberatelia platili výrazne vyššie finálne ceny,“ zdôraznil.
V zahraničnej politike by podľa Mihóka slovenská vláda mala výrazne zdôrazňovať nutnosť zastavenia hospodárskeho úpadku Európy, vrátiť sa k pôvodnej filozofii hospodárskej spolupráce celého kontinentu a zastaviť čoraz výraznejšie delenie na dve Európy, presadzovať zmenu európskej migračnej politiky a preferovať využívanie domácej pracovnej sily.
„V oblasti vzdelávania je potrebné na celoeurópskej úrovni požadovať kompenzácie nákladov za štúdium v prípade odchodu absolventov nielen vysokých škôl, ale aj stredných odborných škôl do zahraničia,“ podčiarkol.
„Rozvoj našej ekonomiky nie je možný, a to aj napriek úsiliu vlády o konsolidáciu verejných financií, bez zníženia daňového a odvodového zaťaženia, čo je základná požiadavka členov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. V rámci týchto opatrení považujeme za potrebné a účelné aj zrušenie dane z finančných transakcií,“ doplnil.
Dodal, že v spolupráci s Asociáciou kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky treba zaviesť systematické sledovanie dodávateľského reťazca prostredníctvom vybudovania Inštitútu pre výskum kritickej infraštruktúry.
P. Mihók: Je pozitívne, že sa koalícia začala zaoberať prorastovými opatreniami
