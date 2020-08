SOPK vyjadruje výzve Klubu 500 adresovanej premiérovi vecnú podporu

Bratislava 3. augusta (TASR) - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) vyjadruje z vecného hľadiska plnú podporu medializovanej výzve Klubu 500 adresovanej premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO), aby neblokoval opatrenia na záchranu pracovných miest. Pre TASR to uviedla Bibiána Gunišová, tlačová tajomníčka SOPK.



V súčasnom období pokračujúcej koronakrízy je Slovensko z hľadiska podpory štátu podnikateľskému sektoru podľa SOPK v najhoršej situácii v rámci krajín V4, nehovoriac už o porovnaní s najvyspelejšími krajinami EÚ.



"Ak nezachytíme konkurenčný vlak teraz, keď máme ešte šancu ekonomike pomôcť, môže sa stať, a informácie a doterajšie skúsenosti firiem, členov SOPK tomu nasvedčujú, že v roku 2021 už pomoc mnohým firmám bude zbytočná," podčiarkla Gunišová.



Pacienta treba podľa jej liečiť ihneď, keď poznáme diagnózu, nečakať až do momentu, keď ho bude potrebné resuscitovať, lebo už môže byť neskoro.



"Myslíme si, že v súčasnej situácii akékoľvek mediálne prestrelky a dokazovanie si svojej pravdy pred mikrofónmi situáciu nevyriešia. Je potrebné sadnúť si bez emócií, s chladnou hlavou za rokovací stôl a vzájomnou diskusiou sa snažiť dopracovať k riešeniu, ktoré zohľadní možnosti štátu a zároveň bude výraznou podporou ekonomike krajiny na prospech všetkých, aby sme sa na záver nedelili na víťazov a porazených. Chceme nadobudnúť presvedčenie, že sme urobili maximum v rámci možností," doplnila v stanovisku SOPK Gunišová.



Dodala, že SOPK ako najväčší reprezentant priemyslu, obchodu a služieb na Slovensku je pripravená zohrať aktívnu úlohu pri zvolaní takéhoto okrúhleho stola medzi vládou a podnikateľskou sférou.



Súčasná štátna podpora firiem na zachovanie zamestnanosti je nedostatočná a pokiaľ sa nezvýši, hrozí v najbližších mesiacoch strata pracovných miest. Vláda má pritom na zvýšenie podpory pre podniky dostatok financií zo zdrojov EÚ, uviedol v stredu (29. 7.) Klub 500. Predseda tohto združenia najväčších slovenských firiem s viac ako 500 zamestnancami Vladimír Soták zároveň vyzval premiéra Igora Matoviča, aby vytvoril priestor na spoločné rokovanie s podnikateľmi.



"Vláda nemá dostatok odborníkov na to, aby sa príprava a naštartovanie ekonomiky mohlo zvládnuť bez komunikácie s predstaviteľmi slovenského priemyslu. Stručne povedané, podľa známeho hesla 'o nás bez nás' sa proces obnovy ekonomiky nedá zvládnuť," uviedol Soták v otvorenom liste, ktorý zaslal premiérovi. Podnikatelia upozornili, že príspevok, ktorý vláda vyčlenila veľkým, stredným a malým podnikom pokryje osobné náklady len do výšky 10 až 30 %.