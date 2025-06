Obchodná komora: Zavedenie AI by mohlo štátu priniesť úsporu

Bratislava 18. júna (TASR) - Zavedenie umelej inteligencie (AI) do verejného sektora by mohlo v horizonte najbližších piatich rokov priniesť štátu potenciálnu ročnú úsporu vo výške 6 až 9 miliárd eur, čo je viac než 5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Upozornila na to v stredu Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK). Podľa SOPK by zavedenie AI len vo verejnej správe mohlo priniesť úsporu 30 až 50 % prevádzkových nákladov, ďalšia úspora by sa dala získať zavedením umelej inteligencie do zdravotníctva, školstva či priemyslu.



„Do dvoch, troch rokov je odhad, pokiaľ ide o peniaze, ktoré by mal štát usporiť, je 5 až 8 miliárd ročne. To koliduje vlastne s informáciou o tom, že štát musí dvíhať dane a musí zavádzať nepopulárne dane alebo nejaké iné opatrenia na zvýšenie príjmu do štátneho rozpočtu. Tých 5 až 8 miliárd ročne, to je naozaj veľké číslo, ktoré nám umožní eliminovať ten nárast daní a navyše splácať štátny dlh,“ uviedol podpredseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Miloslav Karaffa.



Doplnil, že AI by mohla prispieť aj k redukovaniu počtu zamestnancov v štátnej správe a ich uvoľneniu do iných oblastí, či už v priemysle alebo do iných verejných služieb. Môže tiež pomôcť znížiť administratívu či zrýchliť procesy vo verejnej správe.



Umelá inteligencia je podľa SOPK príležitosťou aj pre firmy a priemysel. Komora odhadla, že do roku 2030 by sa mohla zvýšiť produktivita v podnikových procesoch o 40 %, zrýchliť inovačný cyklus o 50 % a mohlo by sa nahradiť 30 % rutinných pozícií v administratíve.



Zavádzanie nových technológií však so sebou podľa SOPK prináša aj riziká, zamerať sa preto treba aj na kybernetickú bezpečnosť. Komora upozornila, že počet incidentov týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti vlani narástol v porovnaní s rokom 2023 o 204 hlásení. Celkovo bolo v minulom roku nahlásených 1178 incidentov, z toho 23 závažných.



Ako upozornil podpredseda sekcie kybernetickej bezpečnosti a digitalizácie SOPK Ivan Makatura, najviac narástli prieniky do systému, a to o 75 %. Najväčší počet incidentov ohrozujúcich kybernetickú bezpečnosť vlani hlásil sektor verejnej správy, najväčší nárast hlásení bol v sektore zdravotníctva.