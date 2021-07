P. Mihók: Delenie občanov podľa zaočkovania je citlivé

Bratislava 29. júla (TASR) - Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je dôležitá najmä z hľadiska riadneho chodu ekonomiky, no delenie občanov podľa zaočkovania proti ochoreniu COVID-19 je veľmi citlivé a môže priniesť veľa problémov a napätia. Vo štvrtok to v súvislosti so schválením tohto zákona uviedol predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók.



„Musíme zabezpečiť, aby ekonomika fungovala, aby sa neprepúšťalo, aby priemysel mohol vyrábať, aby fungovali služby. Veď práve v ekonomike sa vytvárajú také potrebné zdroje napríklad aj pre zdravotníctvo, školstvo a ďalšie oblasti,“ uviedol Mihók.



Šéf SOPK zdôraznil, že každý človek má zodpovednosť za svoje zdravie a musí sa pri očkovaní slobodne rozhodnúť pre jednu alternatívu pri zohľadnení všetkých pozitív i negatív. „Je to o vyváženej spoločnosti, vzájomnom rešpekte. Prestaňme neustále deliť spoločnosť. My teraz naozaj nepotrebujeme rozdelenú spoločnosť, pretože tá stráca dynamiku a ak chce Slovensko uspieť v medzinárodnej konkurencii, musí sa posúvať dopredu a rásť,“ uviedol Mihók.



Predseda komory považuje za správne, že nezaočkovaní budú mať zadarmo testy hradené štátom na vstup do obchodov a do zamestnania a že sa v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie budú môcť testovať priamo na pracovisku. „Pokiaľ sa nezaočkovaní ľudia budú pravidelne testovať, zamestnávatelia budú mať prehľad o tom, koľko pracovníkov majú k dispozícii, a budú si tak vedieť lepšie nastavovať výrobné a obchodné plány, než ako to bolo na začiatku, pred viac ako rokom, keď pandémia vypukla,“ konštatuje Mihók.



Hradenie testov nezaočkovaným zo strany štátu nie je podľa SOPK ničím neobvyklým. „Na druhej strane je však namieste otázka, kto bude hradiť zamestnávateľom náklady spojené s testovaním, keď sa budú zamestnanci testovať bezplatne priamo u zamestnávateľa,“ dodal Mihók.