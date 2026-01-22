< sekcia Ekonomika
SOPK:Minulý rok hodnotili 2 % podnikateľov komunikáciu vlády pozitívne
Nepriaznivo hodnotilo v roku 2025 podmienky na podnikanie 73 % respondentov, čo je vôbec najnegatívnejšie hodnotenie od roku 2010. Pred rokom ich bolo 44 %.
Autor TASR
Bratislava 22. januára (TASR) - Komunikáciu vlády SR s inštitúciami podnikateľského sektora hodnotili v roku 2025 pozitívne 2 % účastníkov prieskumu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), negatívne 67 %, čo sú najhoršie výsledky v prieskumoch od roku 2012. Pred rokom v rovnakom prieskume pozitívne hodnotilo komunikáciu vlády s podnikateľmi ešte 8 % respondentov a negatívne 52 %.
Podrobné výsledky prieskumu spolu s vlastnou makroekonomickou prognózou na rok 2026 predstaví SOPK v utorok 27. januára na už 29. ročníku tradičnej konferencie Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2026.
Po relatívne priaznivom hodnotení podmienok na podnikanie v roku 2024 (11 % respondentov) sa podiel respondentov priaznivo hodnotiacich podmienky na podnikanie v roku 2025 razantne znížil na najnižšiu hodnotu od roku 2012, a to na 2 %. Nepriaznivo hodnotilo v roku 2025 podmienky na podnikanie 73 % respondentov, čo je vôbec najnegatívnejšie hodnotenie od roku 2010. Pred rokom ich bolo 44 %.
Očakávania podnikateľov spojené s rokom 2026 z hľadiska podmienok na podnikanie sú tiež výrazne pesimistické. Priaznivé podmienky v roku 2026 očakávajú len 3 % respondentov a nepriaznivé až 75 %.
Za najväčšie riziko pre podnikanie v roku 2025 považovali členovia SOPK zapojení do prieskumu vysoké daňové a odvodové zaťaženie, po ňom rast cien vstupov, najmä rast cien energií a na treťom mieste pokles zahraničného dopytu v dôsledku krízy. V každom prieskume od roku 2015 respondenti na prvé miesto zaraďujú vysoké daňové a odvodové zaťaženie.
Hospodársku politiku vlády SR hodnotili v roku 2025 kladne len 2 % účastníkov prieskumu, čo je druhé najhoršie posúdenie od roku 2010, záporne 70 %, čo je najvyšší podiel od roku 2010.
Podnikatelia v prieskume hodnotili rok 2025 aj z hľadiska ich predpokladaných hospodárskych výsledkov - pomocou siedmich vybraných ekonomických ukazovateľov (napr. obrat, hospodársky výsledok po zdanení a podobne) - a zároveň prezentovali svoje očakávania, ako sa podľa nich budú tieto ukazovatele vyvíjať v roku 2026.
Ekonomický prieskum medzi svojimi členmi realizuje SOPK od roku 1998, tento najnovší v októbri a novembri roka 2025. Zúčastnilo sa na ňom 180 respondentov.
