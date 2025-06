SOS electronic: 30 rokov spoľahlivosti a inovácií vo svete elektroniky

Bratislava 19. júna (OTS) - Z pôvodne malej košickej spoločnosti vyrástol v priebehu rokov rešpektovaný medzinárodný líder v distribúcii elektronických súčiastok. Firme SOS electronic dôverujú nielen zákazníci po celom svete, ale taktiež sieť svetových výrobcov komponentov zvučných mien, akými sú Quectel, Sensirion, 2J Antennas, Wago či Traco Power. Spoločnosť dodáva súčiastky pre výrobné závody doslova v každej európskej krajine a celkovo v 110 štátoch sveta. Vďaka širokému spektru produktov sa súčiastky dodávané SOS electronic nachádzajú v aplikáciách, akými sú napríklad technológie v doprave a automotive, v zariadeniach pre medicínu, retail či poľnohospodárstvo. Ale aj v riešeniach pre smart city, smart building, v komunikačných a v bezpečnostných systémoch.povedalDigitalizácia a inovatívne e-commerce riešenia sú kľúčovým prvkom obchodného modelu SOS electronic. Spoločnosť preferuje strategický prístup, ktorý kombinuje technologický pokrok s dôrazom na osobný kontakt a technickú expertízu. Vyhýba sa pritom slepému zavádzaniu technológií.vysvetlilTrh s elektronickými komponentmi čelí výrazným výkyvom v dostupnosti surovín a cien. Napriek tomu si SOS electronic dokázala udržať stabilitu dodávok.dodalSOS electronic v rámci distribúcie elektronických súčiastok ponúka plnú technickú podporu, logistické riešenia a inteligentné e-commerce nástroje. Podľa Sesztáka klienti chcú nielen lepšiu cenu, ale aj podporu pri hľadaní najlepšieho a realizovateľného riešenia pre svoju výrobu.Spoločnosť SOS electronic je dlhodobo držiteľom certifikátu kvality ISO 9001. Všetky interné procesy, od nákupu cez skladovanie až po zákaznícky servis, sú systematicky riadené a pravidelne auditované. Tento medzinárodne uznávaný štandard je zárukou dlhodobej kvality služieb.Rovnako významný je aj certifikát AEO (authorized economic operator), ktorý SOS electronic získala od colných orgánov Európskej únie. AEO znamená, že firma je dôveryhodný a bezpečný partner v medzinárodnom dodávateľskom reťazci. Znamená to aj rýchlejšie colné konania, menej kontrol a vyššiu plynulosť dodávok. To sú výhody, ktoré sa priamo premietajú do spoľahlivejšej a efektívnejšej logistiky pre zákazníka.Ekonomickú stabilitu spoločnosti pravidelne potvrdzuje aj nezávislé hodnotenie od renomovanej agentúry Dun & Bradstreet, ktorá sleduje bonitu, platobnú disciplínu a finančnú spoľahlivosť podnikov.doplnilJán Seszták, výkonný riaditeľ spoločnosti SOS electronic.

Ako člen Conrad Group prináša SOS electronic do skupiny špecializáciu na priemyselných zákazníkov, technické know-how a osobný prístup, ktorý dopĺňa široké portfólio skupiny. Conrad Electronics bola založená v roku 1923 ako rodinný podnik s ústredím v Nemecku. Z malého zásielkového obchodu so súčiastkami sa spoločnosť vypracovala na jedného z najdôležitejších distribútorov elektroniky v Európe.



„Byť súčasťou Conrad Group nám otvorilo nové dvere. Na výstavách a veľtrhoch nie sme len vystavovateľ, ale sme tiež spoluhráč. To, že sme súčasťou skupiny a máme za sebou 30 rokov úspešného fungovania, je pre nás zároveň veľký záväzok do budúcnosti. Preto sú dnes pre nás prioritou investície do digitalizácie procesov a inovácie distribučnej siete,“ zdôraznil na záver Ján Seszták.