SOS electronic sa stala držiteľom certifikátu AEO

Bratislava 21. marca (OTS) - Pre prísne podmienky, ktoré musia budúci držitelia certifikátu AEO spĺňať, ho k februáru 2024 získalo len 127 subjektov. Pre spoločnosť SOS electronic to predstavuje dôležitý míľnik v oblasti logistiky, čo v praxi znamená rýchlejšie odbavovanie prepravovaného tovaru. Pre jej zákazníkov je tento certifikát zároveň dôkazom kvality služieb, ktoré firma ponúka, a garanciou, že ide o finančne stabilný subjekt.Skratka AEO v preklade znamená „schválený hospodársky subjekt“ (po anglicky authorised economic operator). Držitelia tohto osvedčenia spĺňajú prísne bezpečnostné a colné štandardy Európskej únie. Cieľom je zabezpečiť medzinárodný obchod a uľahčiť colné konanie pre spoľahlivé spoločnosti.predstavuje význam certifikátuVďaka označeniu „schválený hospodársky subjekt“ vybavuje SOS electronic colné konanie rýchlejšie a efektívnejšie.vysvetľujedodáva vedúca oddelenia logistiky.Certifikát AEO predstavuje rozpoznateľnú známku kvality. Je to dôležitá informácia pre partnerov a zákazníkov po celom svete. Pre SOS electronic tento certifikát znamená, že firma je považovaná za bezpečný, spoľahlivý a dôveryhodný článok v medzinárodných dodávateľských reťazcoch.pokračujezhodnotilPlatnosť certifikátu AEO nie je časovo obmedzená. Z toho vyplýva, že spoločnosť môže využívať výhody spojené s týmto osvedčením bez nutnosti obnovovania. Umožňuje jej to nielen upevniť svoju pozíciu na trhu v EÚ, ale aj posilniť svoje postavenie globálne, pretože certifikát AEO slúži ako medzinárodne uznávaný štandard bezpečnosti a spoľahlivosti.