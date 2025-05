SOŠ Handlová dostane v rámci debarierizácie nový výťah za 260.000 eur

Handlová 20. mája (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) vybuduje za 260.000 eur v rámci debarierizácie stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výťah na internáte Strednej odbornej školy (SOŠ) v Handlovej. Informoval o tom predseda TSK Jaroslav Baška.



Z plánu obnovy pôjde podľa neho na projekt 180.000 eur, 80.000 eur pridá TSK zo svojho rozpočtu. Výťah by mali dokončiť v júni, študentom i zamestnancom začne slúžiť od nového školského roka 2025/2026.



„Verím, že táto debarierizácia pomôže v budúcnosti škole v tom, že ju budú môcť navštevovať aj hendikepovaní študenti,“ zdôraznil Baška.



Ako dodal, debarierizácia nie je prvou ani poslednou investíciou do jedinej strednej školy v Handlovej. Škola má zrekonštruované multifunkčné ihrisko, v minulom roku zmodernizovali dielne a nainštalovali moderné technológie v celkovej hodnote 2,4 milióna eur.



SOŠ v Handlovej čaká ešte ďalší veľký projekt za 4,5 milióna eur. Financovaný bude z Fondu spravodlivej transformácie a jeho súčasťou bude modernizácia učební s virtuálnou realitou, využitie umelej inteligencie, ale i vzdelávanie učiteľov. Celkové investície do školy tak dosiahnu takmer osem miliónov eur.