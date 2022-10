S.O.S. organizuje nákup fotovoltických zariadení pre domácnosti

Poprad 17. októbra (TASR) - Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) so sídlom v Poprade organizuje skupinový nákup fotovoltických zariadení pre domácnosti. Informovala o tom na pondelkovej tlačovej konferencii projektová manažérka združenia Petra Čakovská s tým, že fotovoltické zariadenia sa stávajú kľúčovým pomocníkom v rodinných domoch. "Aby však prechodom na slnečnú energiu majitelia skutočne ušetrili, musia si vedieť vybrať kvalitné zariadenia od overených dodávateľov," uviedla.



S.O.S. v tejto súvislosti v pondelok spúšťa verejnú kampaň. Súčasťou skupinového nákupu s inštaláciou zariadení budú len fotovoltické panely, ktoré dosiahli dostatočne vysoký počet bodov v nezávislých spotrebiteľských testoch. V prvej fáze S.O.S. zozbiera nezáväzné registrácie záujemcov na stránke www.spolocnenakupy.sk. "V prvej polovici novembra predstavíme vybraného dodávateľa a modely. Vtedy registrovaní spotrebitelia dostanú ponuku od dodávateľa a budú sa môcť slobodne rozhodnúť, či s ním zmluvu na dodanie a inštaláciu fotovoltickej elektrárne uzatvoria alebo nie," objasnila Čakovská s tým, že na rozhodnutie majú čas do konca decembra alebo do vyčerpania garantovaných zásob.



Úspech skupinového nákupu podľa Čakovskej závisí od záujmu zo strany domácností. Po spustení kampane budú všetkým bezplatne k dispozícii aj výsledky najnovšieho porovnávacieho testu fotovoltických panelov. S.O.S. vyberie spoľahlivého dodávateľa zariadení, ktorý záujemcom podľa stanovených kritérií ponúkne najlepší pomer ceny a kvality. Zároveň musí garantovať cenu a zaručí tiež dodávku na jar budúceho roka. Zmluva so zhotoviteľom prejde kontrolou S.O.S., odberatelia sa tak nemusia báť nekalých obchodných praktík či skrytých zmluvných podmienok. Dodávateľ im tiež pomôže s registráciou žiadosti o podporu z programu Zelená domácnostiam. S.O.S. na stránke sprístupní aj on-line fotovoltickú kalkulačku.



Fotovoltické elektrárne ako obnoviteľný zdroj energie sú jednou z technológií, na ktoré sa v S.O.S. zamerali v rámci európskeho projektu CLEAR-X. Ten je financovaný z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 a realizuje sa v ďalších piatich krajinách. "Naše aktivity v oblasti bezplatného nezávislého poradenstva tak posúvame o úroveň vyššie a prinášame spotrebiteľom kvalitný výrobok a technológiu za najlepšiu možnú cenu, prakticky na tanieri. Veríme, že spotrebitelia to využijú a získajú moderné a vysoko účinné fotovoltické zariadenia tým najracionálnejším spôsobom," upozornila Čakovská.



Dodala, že skupinové nakupovanie výrobkov a služieb sa stáva pravidelnou aktivitou mnohých európskych spotrebiteľských organizácií. Prináša podľa nej mnoho výhod a benefitov pre združených spotrebiteľov a je podporované Európskou komisiou. "Cieľom je decentralizácia energetického trhu a chceme docieliť, aby si spotrebu a cenu energií manažovali spotrebitelia sami," uzavrela Čakovská.