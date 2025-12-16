< sekcia Ekonomika
SOŠ Pruské bola najaktívnejšou v projekte Podpor svoj odbor
O podujatí informovala hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.
Autor TASR
Bratislava 16. decembra (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) Pruské v okrese Ilava sa stala najaktívnejšou školou v tvorbe videí v 6. ročníku súťažno-vzdelávacieho projektu Podpor svoj odbor, ktorý pripravila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK). Najlepšie video o odbore natočil študent zo Sobraniec, v ktorom propagoval agropodnikanie a poľnohospodársky manažment. O podujatí informovala hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.
Priblížila, že žiaci základných škôl (ZŠ) a ich rodičia majú stále nedostatočné vedomosti o SOŠ, ktoré ponúkajú kvalitné vzdelanie s prepojením na prax. SOŠ agropotravinárskeho, veterinárneho a lesníckeho zamerania sa potrebujú viac zviditeľniť, aby ich viac vnímali žiaci ZŠ so svojimi rodičmi ešte pred tým, ako si budú začiatkom budúceho roka podávať prihlášky na stredné školy. Práve preto SPPK podľa nej zorganizovala už šiesty ročník súťažno-vzdelávacieho projektu Podpor svoj odbor.
Poznamenala, že študenti SOŠ natáčajú pútavé videá o odboroch, ktoré študujú. Následne o nich hovoria žiaci ZŠ so svojimi učiteľmi a kariérnymi poradcami, ktorí pôsobia v školách. Viac informácií o stredných školách, navyše podaných zaujímavým spôsobom prostredníctvom videí, môže deviatakom uľahčiť rozhodovanie, kam na strednú.
„Projekt Podpor svoj odbor má jeden jasný cieľ - ukázať, že odborné vzdelávanie má obrovský význam a veľkú budúcnosť. Naším cieľom je, aby si mladí ľudia verili a nebáli sa povedať: Toto je môj odbor a som naň hrdý. Práve preto natočím o ňom video. Je to cesta, vďaka ktorej môžeme dostať do agropotravinárskych, lesníckych a veterinárnych stredných škôl viac študentov a následne aj viac absolventov do prvého zamestnania. Generačná obnova v našich podnikoch je to, na čo musíme myslieť už teraz,“ uviedol v utorok predseda SPPK Andrej Gajdoš počas slávnostného vyhlásenia výsledkov projektu.
Odborná komisia rozhodla, že najlepším videom 6. ročníka sa stalo video Filipa Kažimíra z Gymnázia a SOŠ obchodu a služieb v Sobranciach, v ktorom propagoval odbor agropodnikanie - poľnohospodársky manažment. Strednou odbornou školou, ktorá poslala do súťaže najviac pútavých videí, sa stala SOŠ Pruské.
Do aktuálneho ročníka projektu Podpor svoj odbor sa podľa Holéciovej zaregistrovalo 51 SOŠ agropotravinárskeho, lesníckeho a veterinárneho zamerania. Ich študenti vytvorili spolu 70 súťažných videí.
Holéciová dodala, že projektom Podpor svoj odbor získajú žiaci ZŠ prehľad nielen o agropotravinárskych, lesníckych a veterinárnych odboroch, ale aj o povolaniach a možnostiach uplatnenia sa v praxi. Záštitu nad 6. ročníkom Podpor svoj odbor prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Víťazné videá 6. ročníka Podpor svoj odbor si verejnosť môže pozrieť na oficiálnom webe súťaže www.podporodbor.sk.
