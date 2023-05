S.O.S spúšťa registráciu na kolektívny nákup tepelných čerpadiel

Poprad 30. mája (TASR) - Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) so sídlom v Poprade v utorok popoludní spúšťa registráciu na ďalší kolektívny nákup. Po tom, ako vlani takto poskytli domácnostiam možnosť zakúpiť si fotovoltické panely, tentoraz ide o tepelné čerpadlá typu vzduch - voda pre rodinné domy. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informovala projektová manažérka S.O.S. Petra Čakovská s tým, že záujemcovia sa môžu registrovať na webovej stránke www.spolocnenakupy.sk do konca júna.



"Zapojeným domácnostiam chceme umožniť nákup a inštaláciu kvalitného tepelného čerpadla ako efektívneho vykurovacieho zariadenia. Do ponuky sme zahrnuli len otestované zariadenia. Sú to dva rôzne typy od jedného dodávateľa, ktorý je na trhu od roku 2011. Ten sa zaviazal, že čerpadlo nainštaluje do troch mesiacov od podpísania zmluvy," priblížila Čakovská. Vďaka kolektívnemu nákupu budú môcť obyvatelia podľa nej ušetriť aj dve desiatky percent z ceny na trhu.



Na spomínanej webovej stránke bude záujemcom k dispozícii aj online kalkulačka. Pomocou nej si budú môcť napríklad vyrátať, koľko peňazí vďaka čerpadlu ušetria, ale aj to, o koľko znížia svoju produkciu CO2. S.O.S. je v rámci Európy prvým spotrebiteľským združením, ktoré organizuje skupinový nákup tepelných čerpadiel. Do vlaňajšieho hromadného obstarania fotovoltických panelov sa zaregistrovalo 1800 záujemcov, dvaja dodávatelia napokon zmluvu podpísali so stovkou z nich.



Hlavným cieľom kolektívneho nákupu je pomôcť domácnostiam investovať do energeticky efektívnych technológií a obnoviteľných zdrojov energie (OZE). "Spotrebiteľom chceme uľahčiť prístup k OZE, za prijateľnú cenu a na základe spoľahlivých informácií," dodala Čakovská. Tento nákup je aktivitou európskeho projektu CLEAR-X: Spotrebitelia lídrami energeticky ambicióznej reakcie EÚ. Paralelne sa realizuje v Bulharsku, Litve, Severnom Macedónsku, Slovinsku, na Cypre a na Slovensku. Kolektívne kampane podľa Čakovskej pomáhajú spotrebiteľom okrem iného prekonať prekážky, ako sú vysoké počiatočné náklady, nedostatok informácií či nedôvera. "Našou úlohou je tiež zvyšovať povedomie o dôležitosti energetickej efektívnosti a usmerňovať spotrebiteľov pri nákupe a používaní zariadení na výrobu elektriny či vykurovanie," uzavrela Čakovská.