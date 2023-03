S.O.S.: Štát zabudol odberateľov v bytovkách, ktorým stúpli ceny skôr

Poprad 3. marca (TASR) - Štát pri pomoci so zvyšujúcimi sa cenami energií zabudol na tisíce odberateľov v bytových domoch bez vlastnej kotolne, ktorým ceny tepla skokovo narástli už v roku 2022. Tvrdí to Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) so sídlom v Poprade a upozorňuje, že tak dochádza k ekonomickému znevýhodneniu veľkej skupiny domácností.



"Evidujeme, že štát domácnostiam v roku 2023 zastropoval nárast cien tepla o maximálne 20 Eur na MWh vrátane DPH, v porovnaní s cenou schválenou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na základe návrhu dodávateľov na rok 2022. V tejto náročnej dobe opatrenia v prospech domácností vítame," uviedla v tejto súvislosti projektová manažérka združenia Petra Čakovská. S.O.S. však upozornila na absenciu pomoci pre spomínanú skupinu obyvateľstva premiéra, ministra hospodárstva, šéfa parlamentného hospodárskeho výboru i ÚRSO.



Vlaňajšie zvýšenie sa dotkne napríklad obyvateľov Popradu, Prievidze či Prešova. "Ľudia to čoskoro reálne pocítia pri ročnom vyúčtovaní. Minuloročný nárast bol v niektorých prípadoch na úrovni 60 až 70 %. Pre rodiny s deťmi, ktoré sú najzraniteľnejšie, to môže znamenať vyššie náklady aj o 600 eur ročne," upozornil energetický analytik S.O.S. Michal Kundrata.



Z údajov, ktoré združenie prezentovalo, je zrejmé, že týmto domácnostiam štát pomôže len minimálne. Čakovská dodala, že v porovnaní s bytovými domami v iných regiónoch môžu byť pre nich ceny tepla likvidačné. "Uvedené domácnosti sú rukojemníkmi svojich dodávateľov tepla. Nemôžu túto službu jednoducho zrušiť a vybrať si iného s výhodnejšou cenou, či zabezpečiť si iný zdroj tepla. Preto je nevyhnutné, aby v prípade takýchto markantných rozdielov zasiahol štát," podotkla.



S.O.S. v tejto súvislosti požiadala Ministerstvo hospodárstva (MH) SR i ÚRSO o podrobnú analýzu zvyšovania cien tepla v minulom roku, porovnanie s cenami na tento rok, aj výslednými cenami upravenými v súlade s nariadením. "Ďalej tiež kompetentné orgány žiadame, aby prijali opatrenia, ktoré primerane poskytnú pomoc aj spomínanej skupine domácností, aby sa tak vyrovnala odberateľom, ktorých sa zvýšenie dotkne až v tomto roku," dodáva Kundrata.



ÚRSO podľa hovorcu Radoslava Igaza nemá v zákonnej kompetencii rozhodovať o kompenzáciách pre cieľové skupiny. Dodal, že schéma, pravidlá a realizácia finančnej pomoci, či rozhodovanie o prípadných kompenzáciách, sú v rukách MH SR. ÚRSO zo zákona posudzuje, schvaľuje a kontroluje ceny tepla v súlade so zákonom o regulácii a príslušnou vyhláškou. Ceny tepla sú podľa ÚRSO v rámci Slovenska veľmi rozdielne a na ich konečnú hodnotu vždy vplýva viacero faktorov. Hovorca dodal, že regulované subjekty nakupujú elektrickú energiu, zemný plyn a iné palivá potrebné na výrobu tepla za neregulované ceny na veľkoobchodnom trhu, ktoré v priebehu roka 2022 dramaticky vzrástli. Z tohto dôvodu úrad víta mimoriadne opatrenia vlády SR a oceňuje vstupy odbornej verejnosti na ich zlepšenie. Úrad však nemá kompetencie a ani dostatočné informácie na posúdenie či zváženie potreby ďalších kompenzačných schém.



TASR požiadala o vyjadrenie aj MH SR, ktoré zatiaľ neodpovedalo.