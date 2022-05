S.O.S vidí nedostatky zákona o regulácii v sieťových odvetviach

Poprad 8. mája (TASR) - Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) upozorňuje na nedostatky zákona o regulácii v sieťových odvetviach, niektorým domácnostiam stúpnu podľa nej náklady na teplo aj o stovky eur ročne.



"Podporujeme myšlienku regulovanej ceny energie pre širšie spektrum zraniteľných odberateľov ako účinného nástroja ochrany pred cenovou nestálosťou komodít na súčasných trhoch. Veľkým nedostatkom zákona však je, že jeho ochranný dáždnik vynecháva domácnosti, ktoré odoberajú teplo v bytových domoch priamo od teplárenských spoločností," upozornila Petra Čakovská z S.O.S.



Príkladom je podľa nej asi 14.000 domácností v Poprade. Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) došlo na základe návrhu tamojšej energetickej spoločnosti k výraznému navýšeniu cien za teplo pre odberateľov pre rok 2022. "Napriek tomu, že svoju cenovú požiadavku energetická spoločnosť obhajuje výraznou zmenou ceny plynu na trhu, analýza rozhodnutí iných teplárenských spoločností dokazuje, že nejde o celoslovenský trend," skonštatovala Čakovská. Dodala, že podľa prepočtov za teplo na vykurovanie a ohrev vody v štandardnom trojizbovom byte zaplatí popradská domácnosť v tomto roku o 534 eur viac pri rovnakej spotrebe ako v roku 2020.



Z údajov ÚRSO vyplýva, že z 350 teplárenských spoločností viac ako 50 nestihlo nakúpiť plyn na zimu za výhodnejšie ceny, čím vážne ohrozili dodávku tepla na rok 2022 pre svojich odberateľov. Výsledkom podľa Čakovskej je, že kým niekde cena tepla pre domácnosť mesačne vzrastie len o 15 centov, inde je to až v desiatkach eur.



"Bytové domy odkázané na dodávku tepla od teplárenských spoločností sú v súčasnosti v zmluvnej a legislatívnej pasci. ÚRSO spoločnosti schváli najvyššiu možnú cenu na nadchádzajúci rok, pretože ak preukáže zvýšené náklady na nákup plynu, tak mu to káže zákon. Teplárenská spoločnosť môže požiadať o nižšie či naopak maximálne navýšenie ceny, pretože jej to zákon povoľuje. Ak však s jej politikou vlastníci bytov nesúhlasia, zmluvu nie je možné vypovedať, pretože alternatívneho dodávateľa k dispozícii nemajú," ozrejmila Čakovská. Dodala, že tisíce domácností tak bez vlastného pochybenia budú na jar 2023 čeliť vysokým nedoplatkom, ktorým sa dalo predvídavým nákupom plynu predísť.



"Domácnosti, ktoré zákon nepovažuje za zraniteľných, nemajú nárok na štátom regulovanú cenu tepla. Je preto nevyhnutné nájsť mechanizmus, ktorý aj ich pred neprimeraným navýšením cien tepla účinne ochráni," uzavrela Čakovská.