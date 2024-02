S.O.S.: Vlani rekordne stúpol počet prípadov odstúpenia od zmluvy

Poprad 8. februára (TASR) - Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) so sídlom v Poprade vlani zaznamenala rekordný až 200-percentný nárast počtu prípadov odstúpenia od zmluvy, najmä v dôsledku častejšieho nakupovania cez internet. To si vyžaduje spotrebiteľskú a digitálnu gramotnosť, ktorá podľa združenia na Slovensku stále nie je dostatočná. Informovala o tom projektová manažérka S.O.S. Petra Čakovská s tým, že v štyroch spotrebiteľských poradniach v Poprade, Bratislave, Trnave a Košiciach minulý rok prijali spolu 381 podnetov a v prospech spotrebiteľov tak získali takmer 68.000 eur.



"Rovnako ako v roku 2022 sa najväčší počet podnetov týkal zodpovednosti predajcov a poskytovateľov služieb za chybný tovar a s tým súvisiacich nevybavených reklamácií. Na druhom mieste došlo k zmene - narástol počet podnetov týkajúcich sa odstúpenia od či zániku zmluvy. Nasledujú podnety v súvislosti s neprijateľnými zmluvnými podmienkami a cenami, ich fakturáciami a vyúčtovaním," priblížila Čakovská s tým, že stále časté sú sťažnosti spotrebiteľov na nedodanie tovaru alebo služby. Slovenskí spotrebitelia podľa nej príliš často čelia nekalým obchodným praktikám a množstvo obchodníkov si naďalej dostatočne neplní svoje informačné povinnosti.



V rámci jednotlivých odvetví tvorili viac ako dve tretiny reklamácie spotrebného tovaru a služieb. Nasledujú reklamácie finančných a poštových služieb, dodávok energie, voľnočasových služieb, zdravotnej starostlivosti, dopravných služieb a vzdelávania.



S.O.S. je registrovaným subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na Ministerstve hospodárstva (MH) SR pre všetky druhy tovarov a služieb. Koncom minulého roka združenie požiadalo aj o zápis do zoznamu oprávnených osôb MH SR v zmysle zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov.



Spoločnosť bude tento rok pokračovať v projekte CLEAR-HP v spolupráci s európskymi spotrebiteľskými organizáciami, ktorého hlavným cieľom je zjednodušiť spotrebiteľom investície do tepelného čerpadla. "Budeme sa sústreďovať na zlepšenie certifikátov o energetickej výkonnosti budov. Prostredníctvom mystery shoppingu preveríme súčasné tzv. zelené politiky bánk," upozornila Čakovská. Pokračovať chcú aj v projektoch Consumer PRO a Consumer Law Ready, v rámci ktorých školia malých a stredných podnikateľov, rôzne štátne, regionálne i profesijné organizácie. Naďalej budú poskytovať špecializované poradenstvo a vzdelávať seniorov, zdravotne hendikepovaných spotrebiteľov a zraniteľné komunity.