S.O.S. získala v prospech svojich klientov viac ako 111.000 eur

Poprad 17. januára (TASR) - Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) so sídlom v Poprade vlani získala v prospech svojich klientov viac ako 111.000 eur. Podpredsedníčka S.O.S. Petra Čakovská uviedla, že v poradniach v Poprade, Košiciach, Trnave a Bratislave prijali 433 podnetov.



„Bezplatné poradenstvo spotrebiteľov poskytujeme od roku 2011. Minulý rok sme ho spolu so špecializovanými školeniami pre malých a stredných podnikateľov, rôzne inštitúcie i zraniteľných spotrebiteľov poskytovali vo veľkej miere nielen osobne, ale aj cez internet,“ priblížila Čakovská.



Najväčší počet podnetov sa týkal porušovania práv spotrebiteľov pri nákupoch a zmluvných vzťahoch uzatváraných na diaľku, často v dôsledku uplatňovania protipandemických opatrení. „Podnety sa najčastejšie týkali zodpovednosti za chyby pri reklamáciách najmä spotrebného tovaru, finančných služieb, voľnočasových aktivít, energetických služieb a dopravy,“ konkretizovala Čakovská.



Popradské spotrebiteľské združenie s celoslovenskou pôsobnosťou je stále jediným subjektom registrovaným Ministerstvom hospodárstva SR, ktoré sa venuje alternatívnemu riešeniu všetkých druhov spotrebiteľských sporov. Často sa preto na jeho pracovníkov obracajú aj novinári. „Minulý rok sa veľké množstvo otázok týkalo problémov pre pandémiu, so zrušenými zájazdmi, ochranou osobných údajov a spotrebiteľských práv na internete, telekomunikačnými službami, dodávkou elektrickej energie a plynu, energetickej chudoby či rôznych legislatívnych balíkov Európskej únie (EÚ) z oblasti energetiky, mobility, digitálnych a finančných služieb,“ vymenovala Čakovská.



Ako člen Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC prezentuje S.O.S. činnosť združenia a výsledky činnosti národných autorít medzinárodnej členskej základni tejto organizácie. Spolu s organizáciami z iných členských krajín EÚ pripravujú spoločné projekty a zapájajú sa do kampaní, ktoré sa týkajú ochrany spotrebiteľských práv. Okrem toho združenie poskytuje špecializované poradenstvo predajcom a poskytovateľom služieb, seniorom, zdravotne hendikepovaným a zraniteľným spotrebiteľom.



„Máme rozbehnutých viacero projektov, aktívne pracujeme na tom, aby bola pripravená dobrá legislatíva pre predkladanie kolektívnych žalôb na Slovensku, a aby ich mohli predkladať aj spotrebiteľské združenia. Zaujímavé aktivity nás čakajú v energetike, budeme organizovať kolektívny nákup tepelných čerpadiel a fotovoltaických panelov, venujeme sa energetickej chudobe a už čoskoro vyhodnotíme aj náš prieskum v regiónoch, ktorý aktuálne realizujeme. Budeme tiež pokračovať v organizácii špecializovaných školení pre malých a stredných podnikateľov a vytvárať aj nové formy online poradenstva,“ priblížila Čakovská plány na tento rok.