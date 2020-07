SOS/BirdLife sa obráti na EK pre nedostatočnú kompenzáciu

Bratislava 20. júla (TASR) - Environmentálna organizácia SOS/BirdLife Slovensko sa obráti so sťažnosťou na Európsku komisiu a financujúce banky. Prvý úsek diaľnice D4 sa podľa organizácie otváral v rozpore s legislatívou o ochrane prírody. Dôvodom je, že časť kompenzačných opatrení sa začala realizovať, no tie dôležité stále chýbajú. Uvádza to na sociálnej sieti.



SOS/BirdLife Slovensko hovorí, že ak sa diaľnica stavia cez územie, ktoré sa vážne poškodí, tak za zničené biotopy sa musí urobiť náhrada. To je aj prípad Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy, kde sa poškodili luhy a hniezdiská vzácnych vtáčích druhov.



Kompenzačné nariadenia sa podľa SOS/Birdlife Slovensko musia urobiť skôr, ako bude diaľnica. "Tak to je v smernici o biotopoch a zákone, a nie je to tak náhodou. Ide o to, aby investori nenasľubovali všeličo a po vystavaní zámeru sa na náhrady zabudne," uvádzajú environmentalisti.



Kompenzačné opatrenia sa nezačali robiť v zasypanom Biskupickom ramene, chýba aj náhrada za zničené biotopy pre bociana čierneho. Nezačalo sa ani so zatrávnením biotopov pri bratislavských Rusovciach, hovoria environmentalisti.



SOS/BirdLife Slovensko chápe dôležitosť diaľničného úseku D4/R7, avšak pri ďalších úsekoch "nebudú sedieť so založenými rukami". "Ak sa tam nedá pohnúť ďalej a nájsť výhodná dohoda pre štát a vlastníkov, malo by sa hľadať iné riešenie. Skrátka nesmie sa stať, že opatrenia nebudú hotové, keď sa sprevádzkuje diaľnica. Lebo potom už nebudú opatrenia v slovenských reáliách nikdy," hovoria.



Na západnom Slovensku sprístupnili v nedeľu (19. 7.) rýchlostnú cestu R7 a časť diaľnice D4, a to v úsekoch Ketelec - Dunajská Lužná, Dunajská Lužná - Holice a Ketelec - Rovinka. Koncesionárom projektu bratislavského nultého obchvatu, D4 a R7, je spoločnosť Zero Bypass, ktorá zabezpečuje financovanie, výstavbu a prevádzku obchvatu počas obdobia 30 rokov.