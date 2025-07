Soul chce pri rokovaniach využiť záujem Trumpa o lodiarsky priemysel

Soul 24. júla (TASR) - Južná Kórea a Spojené štáty diskutujú o prípadnom spojení síl pri výstavbe lodí. Spojenectvo v tejto oblasti by mohlo zahrnovať investície Soulu do modernizácie amerických lodeníc a väčšiu pomoc pri opravách plavidiel amerického námorníctva. Pre Južnú Kóreu je to šanca na získanie lepších podmienok v rámci obchodnej dohody s USA. Informovala o tom agentúra Reuters.



Americký prezident Donald Trump si po nástupe do funkcie za jednu z priorít stanovil revitalizáciu starnúceho lodiarskeho priemyslu v USA s cieľom udržať krok s Čínou, ktorá v tejto oblasti napreduje. V tejto súvislosti už niekoľkokrát poukázal na možnosť spolupráce s juhokórejským lodiarskym priemyslom.



Čína investovala do zvýšenia kapacity v oblasti stavby lodí miliardy dolárov, v dôsledku čoho sa dostala na pozíciu svetovej jednotky. Na druhom mieste v stavbe lodí je práve Južná Kórea. Čína zároveň disponuje aj najväčším bojovým loďstvom na svete, ktorého súčasťou je 234 lodí, zatiaľ čo USA ich majú 219.



Podľa ekonómov by tak Južná Kórea mohla využiť svoju pozíciu v oblasti stavby lodí pri vyjednávaniach o clách. Tlak na Južnú Kóreu vzrástol po tom, ako začiatkom týždňa Trump oznámil dohodu s Japonskom, navyše, čas na dohodu sa kráti. Niektorí predstavitelia Južnej Kórey sú momentálne vo Washingtone a pripravujú sa na rokovania, aj keď diskusie na najvyššej úrovni boli pre zmeny v programe ministra financií USA Scotta Bessenta naplánované na piatok 25. júla odložené.