Soul očakáva po Trumpovom víťazstve vyššie investície firiem v USA

Soul 6. novembra (TASR) - Juhokórejské ministerstvo obchodu očakáva, že domáce firmy zareagujú na prípadné vyššie dovozné clá zo strany USA zvýšením investícií priamo na americkom trhu. Soul tak reagoval na výsledky amerických prezidentských volieb, v ktorých na základe získaných hlasov v zbore voliteľov zvíťazil republikánsky kandidát Donald Trump. Ten dal viackrát najavo, že v prípade návratu do prezidentského úradu plánuje zaviesť na všetok dovoz clo na úrovni 10 %. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Ak USA clá zvýšia, prvou alternatívou pre firmy bude zvýšenie investícií v USA a produkcia priamo na americkom trhu," povedal v rozhovore pre agentúru Reuters juhokórejský minister obchodu Čeong In-kjo.



V minulých rokoch investovali juhokórejské firmy v USA najmä do produkcie áut a v rámci tohto sektora do výroby elektromobilov. Ak by Trump svoj sľub splnil a zaviedol na všetok dovoz 10-percentné clo, pre juhokórejskú ekonomiku, závislú od vývozu, by to podľa juhokórejských ekonómov znamenalo stratu na exporte v hodnote približne 44,8 miliardy USD (41,11 miliardy eur). To by bola rana pod pás najmä pre juhokórejské automobilky, ktoré veľký objem áut určených pre USA vyrábajú na domácom trhu.



Trump však pohrozil aj 200-percentným clom na dovoz áut vyrábaných v Mexiku. Takýto krok by sa nepriaznivo dotkol viacerých ázijských firiem, medzi nimi japonských spoločností Honda a Nissan, ako aj juhokórejskej firmy Hyundai.



Vlani investovali juhokórejské spoločnosti v USA celkovo 27 miliárd USD. To je približne 44 % z celkového objemu investícií juhokórejských spoločností v zahraničí a najvyšší podiel od roku 1998.



V októbri rástol juhokórejský obchod najslabším tempom za posledných sedem mesiacov. Čiastočne sa pod to podpísal aj vývoz do USA. Ten sa zvýšil medziročne o 3,4 %, čo znamená najslabší rast vývozu od augusta 2023.



Vlani však Južná Kórea zaznamenala so Spojenými štátmi obchodný prebytok v rekordnej hodnote 44,4 miliardy USD. To je podstatne vyšší prebytok než v prípade iných obchodných partnerov, pričom iba vývoz áut do USA predstavoval z celkového juhokórejského objemu exportu na tento trh takmer 30 %. Po oznámení výsledkov amerických prezidentských volieb akcie juhokórejských výrobcov áut a batérií v stredu klesli. Dôvodom sú podľa viacerých analytikov práve obavy zo zavedenia dovozných ciel.



(1 EUR = 1,0897 USD)