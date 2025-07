Soul sa snaží o dohodu s USA

Soul 14. júla (TASR) - Južná Kórea sa usiluje dosiahnuť dohodu s USA do konca tohto mesiaca aspoň v zásadných bodoch, aby sa vyhla dôsledkom vysokých dovozných ciel, ktoré plánuje na produkty z ázijskej krajiny zaviesť americký prezident Donald Trump. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informácie juhokórejského vyjednávacieho tímu.



Trump začal minulý týždeň s rozposielaním listov predstaviteľom krajín, voči ktorým plánuje uplatniť vysoké dovozné clá. Tie vstúpia do platnosti 1. augusta, ak sa medzitým USA s dotknutými štátmi nedohodnú. Južná Kórea bola spolu s Japonskom medzi prvými krajinami, ktorým Trump takýto list poslal, pričom clá im stanovil na 25 %. Týždeň rozposielania listov ukončil listami pre Európsku úniu a Mexiko, kde clá stanovil na 30 %.



Južná Kórea by do konca júla chcela podľa hlavného vyjednávača dosiahnuť aspoň zásadné body dohody, pričom Soul je otvorený diskusiám o lepšom prístupe USA na jeho trh s agrokomoditami. V ďalšom období by potom krajiny mohli rokovať ďalej. Podľa juhokórejskej vlády totiž nezostáva veľa času na uzatvorenie dobrej a detailnej dohody.