Southwest Airlines nasadia 737 MAX do prevádzky najskôr v decembra

Chicago 23. júla (TASR) - Americké aerolínie Southwest Airlines, ktoré majú vo svojej flotile najviac Boeingov 737 MAX, uviedli, že tieto lietadlá nenasadia do komerčnej prevádzky minimálne do polovice decembra. Dôvodom je, že úrady v Spojených štátoch ešte stále neschválili návrat strojov na oblohu po tom, ako ich pred vyše rokom po dvoch tragických haváriách uzemnili.



Southwest Airlines má zatiaľ zaparkovaných približne 100 lietadiel vrátane všetkých 34 strojov 737 MAX. V apríli musela spoločnosť nechať na zemi približne 400 lietadiel po tom, ako úrady v rámci opatrení proti šíreniu nového koronavírusu pozastavili väčšinu letov.



Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) zatiaľ stále pokračuje v procese schvaľovania návratu lietadiel 737 MAX do prevádzky. Ako uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje z úradu, FAA pravdepodobne neudelí certifikáciu na lety týchto strojov skôr ako v októbri.



Southwest Airlines v tejto súvislosti informovali, že na prípravu svojich lietadiel 737 MAX a pilotov po udelení certifikácie bude potrebovať od 30 do 60 dní. S uvedením 737 MAX do komerčnej prevádzky tak počíta až v decembri.