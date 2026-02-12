< sekcia Ekonomika
SOZA odkladá účinnosť nového sadzobníka
Čaká na dialóg s mestami a obcami.
Autor OTS
Bratislava 12. februára (OTS) - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) včera schválil odloženie účinnosti nového spôsobu výpočtu autorských odmien pre podujatia na voľnom priestranstve bez vstupného.
Návrh Sadzobníka bol nad rámec zákonného zverejnenia na webovej stránke SOZA (vrátane informácie o najvýznamnejších navrhovaných zmenách) zasielaný Združeniu miest a obcí Slovenska (ZMOS) ako aj Únii miest Slovenska už na jeseň 2025. Návrh sadzobníka bol zaslaný obom organizáciám s možnosťou pripomienkovania, pričom SOZA pripravované zmeny na rok 2026 taktiež komunikovala na zasadnutí Komory obcí ZMOS s ústretovým návrhom na stretnutie a prípadné prediskutovanie potrebných bodov sadzobníka. Napriek tomuto úsiliu a snahe o komunikáciu sa v posledných dňoch ukázalo, že informácia o zmenách sa k viacerým dotknutým subjektom nedostala.
S cieľom predísť nežiadúcim dopadom a nedorozumeniam Dozorná rada SOZA na svojom včerajšom zasadnutí (11. februára 2026) rozhodla o dočasnom odložení účinnosti nového spôsobu výpočtu do 30. júna 2026. Počas tohto prechodného obdobia sa pri výpočte autorskej odmeny budú dočasne uplatňovať iba minimálne sumy stanovené v sadzobníku.
Pre podujatia na voľnom priestranstve bez vstupného tak zostáva aj v roku 2026 zachovaný doterajší model výpočtu autorskej odmeny.
„SOZA sa dlhodobo snaží o konštruktívnu komunikáciu so Združením miest a obcí Slovenska. Sme radi, že naše opakované ponuky na stretnutie konečne našli pozitívnu odozvu a môžeme spoločne hľadať riešenie, ktoré bude spravodlivé pre všetky strany," uviedol Ľubomír Burgr, predseda predstavenstva SOZA v nadväznosti na komunikáciu s predsedom ZMOSu, Jozefom Božikom.
Organizácia zdôrazňuje, že nové ustanovenia sadzobníka doteraz neuplatnila v praxi a nevystavila dotknutým subjektom žiadnu faktúru s nárokovaním navrhovanej odmeny. Rokovania so zástupcami ZMOS, Úniou miest Slovenska a ďalšími dotknutými subjektmi majú priniesť výsledky najneskôr do apríla 2026.
Pripravilo: PR oddelenie, SOZA
