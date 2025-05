S&P 500 a Nasdaq majú za sebou najlepší mesiac od novembra 2023

New York 31. mája (TASR) - Akcie v USA uzavreli v piatok (30. 5.) zmiešane silný máj, počas ktorého sa znížili obavy investorov z obchodnej vojny. Širší index S&P 500 stagnoval, pričom za celý mesiac si polepšil o viac ako 6 %. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



S&P 500 v piatok klesol o 0,01 % na 5911,69 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,32 % na 19.113,77 bodu. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si polepšil o 54,34 bodu alebo o 0,13 % a uzavrel na 42.270,07 bodu.



Všetky tri hlavné americké akciové indexy sa za celý týždeň posilnili, pričom Dow Jones stúpol o 1,6 %, S&P 500 o 1,9 % a Nasdaq o 2 %.



Piatkové obchodovanie ukončilo silný máj, počas ktorého akciové trhy podporilo oznámenie obchodnej dohody medzi USA a Spojeným kráľovstvom. Investori dúfali, že by to mohlo pripraviť pôdu pre dohody s ďalšími krajinami, ktoré čelia clám.



S&P 500 si počas mája polepšil o 6,2 % a Nasdaq vyskočil o 9,6 %. Oba indexy zaznamenali najlepší mesiac od novembra 2023. Dow Jones ukončil máj so ziskom 3,9 %.