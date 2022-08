S&P 500 a Nasdaq majú za sebou štvrtý ziskový týždeň po sebe

New York 13. augusta (TASR) - Wall Street sa v piatok (12. 8.) výrazne posilnila a uzavrela štvrtý ziskový týždeň po sebe. Náladu na trhu zlepšili signály, že inflácia v USA sa ochladzuje a svoj vrchol má zrejme už za sebou. To podporilo špekulácie, že americká centrálna banka (Fed) spomalí sprísňovanie menovej politiky.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v piatok pripísal 424,38 bodu alebo 1,27 % a uzavrel na 33.761,05 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 1,73 % na 4280,15 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 2,09 % na 13.047,19 bodu.



Dow Jones si za celý uplynulý týždeň polepšil o 2,92 %. S&P 500 vzrástol o 3,26 % a Nasdaq Composite o 3,08 %. S&P 500 a Nasdaq Composite zaznamenali štvrtý pozitívny týždeň po sebe, pričom pre oba indexy je to najdlhšia zisková séria od novembra 2021.



S&P 500 je už o 16,7 % vyššie v porovnaní so svojim aktuálnym minimom z polovice júna a dostal sa už nad pozorne sledovanú technickú úroveň 4231 bodov, čo signalizuje, že index už zmazal polovicu strát nahromadených počas pádu zo svojho januárového historického maxima. Niektorí experti považujú takúto korekciu (retracement) o 50 % za signál býčieho trhu. Dow Jones sa už od dosiahnutia aktuálneho minima oživil takmer o 13 % a Nasdaq Composite o 22,6 %.