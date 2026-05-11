S&P 500 a technologický Nasdaq Composite sa dostali na nové rekordy
S&P 500 si polepšil o 0,3 % a Nasdaq o 0,2 %, pričom oba indexy sa dostali na nové rekordné maximá.
Autor TASR
New York 11. mája (TASR) - Americké akcie pokračujú v raste, pričom širší index S&P 500 aj technologický Nasdaq Composite sa dostali na nové historické maximá. Podporili ich kľúčové technologické tituly, aj keď ceny ropy stúpli po tom, čo prezident Donald Trump odmietol iránsky návrh na ukončenie vojny. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
S&P 500 si polepšil o 0,3 % a Nasdaq o 0,2 %, pričom oba indexy sa dostali na nové rekordné maximá. S&P 500 stúpol až na 7421,11 bodu a Nasdaq na 26.314,16 bodu. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average okolo 17.20 h SELČ bol v pluse približne o O,1 %.
