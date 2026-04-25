S&P 500 aj Nasdaq Composite v piatok uzavreli na nových rekordoch
Oba indexy dosiahli nové zatváracie maximá a počas obchodovania aj nové historické maximá.
Autor TASR
New York 25. apríla (TASR) - Akcie v USA sa v piatok (24. 4.) vyvíjali zmiešane, pričom širší index S&P 500 aj technologický index Nasdaq Composite uzavreli na nových rekordoch. Podporili ich nádeje na obnovenie mierových rokovaní medzi USA a Iránom. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
S&P 500 stúpol o 0,80 % na 7165,08 bodu a Nasdaq o 1,63 % na 24.836,60 bodu. Oba indexy dosiahli nové zatváracie maximá a počas obchodovania aj nové historické maximá. Naopak, kľúčový index Dow Jones Industrial Average sa oslabil o 79,61 bodu alebo 0,16 % a uzavrel na 49.230,71 bodu.
S&P 500 v piatok podporili akcie Intelu, ktoré vyskočili o 23 %. Výrobca čipov zverejnil výsledky za 1. kvartál, ktoré prekonali očakávania trhu, a zároveň predstavil optimistický výhľad na aktuálny štvrťrok. Tým nadviazal na širší rast akcií polovodičového sektora počas tohto týždňa. ETF fond iShares Semiconductor ETF (SOXX) zaznamenal v piatok už 18. ziskový deň po sebe a celý týždeň uzavrel so ziskom 11 %.
Za celý uplynulý obchodný týždeň si S&P 500 polepšil o 0,6 % a Nasdaq o 11,5 %. Dow Jones sa, naopak, oslabil o 0,4 %.
