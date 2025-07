S&P 500 aj Nasdaq uzavreli skrátený týždeň na nových rekordoch

New York 4. júla (TASR) - Akcie v USA uzavreli skrátený týždeň vo štvrtok (3. 7.) rastom, pričom širší index S&P 500 aj technologický index Nasdaq Composite sa uzavreli na nových maximách. Náladu investorov zlepšili pozitívne správy z trhu práce v USA. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si vo štvrtok pripísal 344,11 bodu alebo 0,77 % a uzavrel na 44.828,53 bodu. S&P 500 stúpol o 0,83 % na 6279,35 a Nasdaq Composite o 1,02 % na 20.601,10. S&P 500 aj Nasdaq uzavreli na nových rekordných maximách.



V americkej ekonomike sa v júni vytvorilo viac pracovných miest, než sa čakalo, a nezamestnanosť prekvapivo klesla. Počet pracovných miest mimo poľnohospodárstva vzrástol o 147.000. Ekonómovia počítali so zvýšením len o 106.000. Miera nezamestnanosti v júni klesla na 4,1 % zo 4,2 %, pričom sa očakával jej nárast na 4,3 %.



Všetky tri hlavné americké akciové indexy uzavreli týždeň so ziskom. S&P 500 sa posilnil o 1,7 %, Nasdaq Composite o 1,6 % a Dow Jones o 2,3 %.