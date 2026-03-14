S&P 500 klesol tretí týždeň po sebe
Autor TASR
New York 14. marca (TASR) - Akcie v USA sa v piatok (13. 3.) oslabili a ceny ropy pokračovali v raste. Investori sledovali predovšetkým vývoj na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Širší index S&P 500 v piatok klesol o 0,61 % na 6632,19 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,93 % na 22.105,36 bodu. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average stratil 119,38 bodu alebo 0,26 % a uzavrel na 46.558,47 bodu.
S&P 500 sa počas piatkového obchodovania dostal na nové tohtoročné minimum a za celý uplynulý obchodný týždeň sa znížil o 1,6 %. Index zaznamenal prvú trojtýždňovú sériu poklesov za približne 1 rok. Dow Jones za celý týždeň klesol o 2 % a Nasdaq o 1,3 %.
Rast cien ropy pokračoval aj na konci týždňa. Aprílový kontrakt na americkú ropu WTI uzavrel so ziskom o 3,11 % na 98,71 USD (86,01 eura) za barel (159 litrov). Májový kontrakt na severomorskú ropu Brent stúpol o 2,67 % na 103,14 USD. Brent vo štvrtok (12. 3.) prvýkrát od augusta 2022 uzavrel nad hranicou 100 USD za barel.
Na Wall Street rastie strach, že drahá ropa spôsobí stagfláciu. Preto klesajú očakávania, že americká centrálna banka (Fed) tento rok zníži úrokové sadzby.
(1 EUR = 1,1476 USD)
