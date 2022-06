S&P 500 má za sebou najhorší týždeň od marca 2020

New York 18. júna (TASR) - Wall Street uzavrela týždeň "brutálneho" výpredaja zmiešane. Širší index S&P 500 má za sebou aj napriek miernemu piatkovému (17. 6.) posilneniu najhorší týždeň od roku 2020.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v piatok uzavrel s mínusom 0,13 % na 29.888,78 bodu. Dow Jones už vo štvrtok (16. 6.) uzavrel pod hranicou 30.000 bodov prvýkrát od januára 2021. Za celý týždeň stratil 4,8 %.



Širší index S&P 500, ktorý sa počas týždňa dostal do medvedieho trhu, v piatok vzrástol o 0,22 % na 3674,84 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,43 % na 10.798,35 bodu. S&P 500 za celý týždeň padol o 5,8 %, čo bolo jeho najprudšie oslabenie od marca 2020, Nasdaq klesol o 4,8 %.



Americká centrálna banka (Fed) v stredu (15. 6.) zvýšila v snahe o skrotenie vysokej inflácie svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov do pásma 1,50 % až 1,75 %. To bolo najprudšie zvýšenie kľúčovej sadzby v USA od roku 1994. Investori sa obávajú, že agresívne sprísňovanie menovej politiky spomalí ekonomiku, ktorá sa môže dostať aj do recesie.