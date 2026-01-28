< sekcia Ekonomika
S&P 500 prvýkrát v histórii prekonal hranicu 7000 bodov
Autor TASR
New York 28. januára (TASR) - Americké akcie pokračujú v prelamovaní rekordov. Širší index S&P 500 v stredu prvýkrát v histórii prekonal hranicu 7000 bodov. Investori čakajú na rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách a výsledky hospodárenia veľkých technologických firiem. TASR o tom informuje na základe správa CNBC.
Široký trhový index naposledy rástol o 0,1 % po tom, ako sa S&P 500 v stredu dostal až na rekordné maximum 7002,28 bodu. Okolo 17.10 h SEČ sa nachádzal s plusom 0,06 % na 6982,92 bodu. Technologický index Nasdaq Composite vzrástol o necelé 0,2 %. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average takmer stagnoval.
S&P 500 podporili najmä polovodičové tituly, keďže firmy z odvetvia reportujú silné výsledky. Akcie Seagate Technology vyskočili o viac než 17 %. Tržby aj zisk spoločnosti za 2. kvartál prekonali očakávania trhu. Generálny riaditeľ Dave Mosley uviedol, že dopyt po úložiskách pre umelú inteligenciu zostáva veľmi silný. Holandský výrobca zariadení na výrobu najmodernejších čipov ASML zároveň oznámil rekordné objednávky a optimistický výhľad na rok 2026 vďaka boomu AI.
Čína Podľa agentúry Reuters schválila spoločnostiam ByteDance, Alibaba a Tencent nákup AI čipov Nvidia H200. Akcie Nvidie vzrástli takmer o 2 %, pričom rástli aj akcie ďalších polovodičových firiem, ako AMD, Micron či TSMC.
Investori sledovali aj vývoj amerického dolára, ktorý v utorok (27. 1.) zaznamenal najhorší deň od apríla minulého roka, keď sa oslabil o viac než 1 %. Jeho ročný pokles tak presiahol 10 %. Americký prezident Donald Trump totiž odmietol povedať, že oslabenie dolára zašlo príliš ďaleko, a namiesto toho vyhlásil, že sa mu darí dobre.
Trh očakáva, že Fed dnes večer ponechá základnú sadzbu v pásme 3,5 % až 3,75 %. Investori však čakajú predovšetkým na signály ďalšieho smerovania menovej politiky. Trh aktuálne v tomto roku počíta s dvoma zníženiami sadzieb.
„Výhľad americkej ekonomiky zostáva priaznivý, rast pokračuje a trh práce sa po miernom oslabení stabilizoval. Inflácia je však stále nad cieľom Fedu, čo neposkytuje veľa dôvodov na okamžité znižovanie sadzieb,“ uviedol portfóliový manažér Vontobel Asset Management Christian Hantel.
