S&P 500 sa dostal na nové historické maximum
Rast akcií v USA však naďalej brzdí pokračujúci konflikt na Blízkom východe.
Autor TASR
New York 23. apríla (TASR) - Širší americký index S&P 500 sa vo štvrtok dostal na nové historické maximum, keď ho podporil rast čipových firiem. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
S&P 500 sa vo štvrtok dostal až na rekordných 7147,78 bodu. Neskôr prišiel o svoje zisky a okolo 18.10 h SELČ sa nachádzal so stratou 0,08 % na 7131,98 bodu. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average klesol o 0,16 % na 49.408,42 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,30 % na 24.583,33 bodu.
Akcie polovodičových spoločností pokračovali vo svojej najdlhšej rastovej sérii v histórii. Odvetvový index PHLX Semiconductor Index (SOX) stúpol o 2,9 % a predĺžil svoju ziskovú sériu na 16 dní, čo je nové historické maximum. Lídrom bola firma Texas Instruments, ktorej akcie vyskočili o viac než 18 %. Dôvodom boli hospodárske výsledky, ktoré prekonali očakávania trhu, a pozitívne vyhliadky.
