S&P 500 v piatok mierne klesol, keď predtým zaznamenal nový rekord
S&P 500 v piatok klesol o 0,29 % na 6449,80 bodu. Technologický index Nasdaq Composite sa znížil o 0,4 % na 21.622,98 bodu.
Autor TASR
New York 16. augusta (TASR) - Akciové trhy v USA uzavreli v piatok (15. 8.) zmiešane. Širší index S&P 500 sa síce mierne oslabil, ale počas obchodovania sa dostal na nové rekordné maximum a zaznamenal týždenný zisk. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
S&P 500 v piatok klesol o 0,29 % na 6449,80 bodu. Technologický index Nasdaq Composite sa znížil o 0,4 % na 21.622,98 bodu.
Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si, naopak, pripísal 34,86 bodu alebo 0,08 % a uzavrel na 44.946,12 bodu. Dôvodom bol nárast akcií UnitedHealth o 12 %.
S&P 500 aj Dow Jones počas piatkového obchodovania zaznamenali nové rekordné maximá. S&P 500 sa dostal až na 6481,34 bodu a Dow Jones až na 45.203,52 bodu.
Negatívny vplyv na akciový trh mal v piatok pokles akcií čipových spoločností a slabé údaje o spotrebiteľskej dôvere. Akcie Applied Materials sa prepadli o 14 %, čo stiahlo polovodičový ETF VanEck Semiconductor (SMH) o 2 % nadol. Akcie Nvidie stratili takmer 1 %.
Index spotrebiteľskej dôvery Michiganskej univerzity v auguste klesol na 58,6 bodu z júlových 61,7 bodu. Dôvodom bol nárast obáv z inflácie.
Všetky tri hlavné americké indexy si však za celý obchodný týždeň polepšili, pričom Dow Jones stúpol o 1,74 %, S&P 500 o 0,94 % a Nasdaq o 0,81 %.
