S&P 500 v piatok počas obchodovania vzrástol na nový rekord
Autor TASR
New York 27. decembra (TASR) - Akcie v USA na konci týždňa takmer stagnovali, keď uzavreli s miernym poklesom. Širší index S&P 500 sa počas obchodovania dostal nové historické maximum. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
S&P 500 sa v piatok (26. 12.) oslabil o 0,03 % na 6929,94 bodu. Počas obchodovania sa dostal až na rekordné maximum 6945,77 bodu. Technologický Nasdaq Composite klesol o 0,09 % na 23.593,10 bodu. Kľúčový Dow Jones Industrial Average odpísal o 20,19 bodu alebo 0,04 % na 48.710,97 bodu.
Všetky tri hlavné americké indexy sa za celý uplynulý týždeň posilnili. S&P 500 si pripísal 1,4 %, čo bol jeho štvrtý týždňový rast za uplynulých päť týždňov. Dow Jones aj Nasdaq stúpli o viac než 1 %.
