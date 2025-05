New York 3. mája (TASR) - Akcie v USA sa v piatok (2. 5.) posilnili. Širší index S&P 500 vzrástol deviaty deň po sebe a má za sebou najdlhšiu ziskovú sériu od novembra 2004. Pozitívne údaje z trhu práce v USA totiž znížili obavy z recesie. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si v piatok pripísal 564,47 bodu alebo 1,39 % a uzavrel na 41.317,43 bodu. S&P 500 stúpol o 1,47 % na 5686,67 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,51 % na 17.977,73 bodu.



V USA sa v apríli mimo poľnohospodárstva vytvorilo 177.000 nových pracovných miest, pričom ekonómovia počítali len so 133.000. Napriek výraznému spomaleniu tvorby pracovných miest (v marci: +228.000) to zmiernilo obavy z recesie. Miera nezamestnanosti zostala v súlade s očakávaniami na úrovni 4,2 %.



Náladu na finančných trhoch tiež zlepšila správa, že Čína uvažuje o tom, že začne obchodné rokovania s USA.



Všetky tri hlavné akciové indexy v USA zaznamenali druhý pozitívny týždeň po sebe. S&P 500 za celý týždeň vzrástol o 2,9 %, Dow Jones o 3 % a Nasdaq o 3,4 %.