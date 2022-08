S&P a Fitch znížili Ukrajine rating

Kyjev 13. augusta (TASR) - Ratingové agentúry S&P Global Ratings aj Fitch Ratings v piatok (12. 8.) znížili rating Ukrajiny v cudzej mene s tým, že považujú reštrukturalizáciu dlhu krajiny za ohrozenú. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a Reuters.



Väčšina majiteľov ukrajinských dlhopisov tento týždeň súhlasila s odložením splátok dlhu o dva roky.



S&P v piatok znížila rating vojnou zničenej krajiny z CC na SD (selective default) alebo selektívne zlyhanie. Fitch ju nasledovala a znížila Ukrajine známku z C na RD (restricted default) alebo obmedzené zlyhanie, pretože odklad splátok dlhu považuje za dokončenie výmeny dlhu v núdzi.



Tieto kroky nasledovali po schválení plánu reštrukturalizácie dlhu, ktorý by Ukrajine mohol ušetriť približne 5,8 miliardy USD (5,64 miliardy eur).



"Transakciu považujeme za problematickú a rovná sa neplneniu záväzkov," uviedla S&P vo vyhlásení. "Reštrukturalizácia dlhu Ukrajiny prichádza uprostred významných makroekonomických, vonkajších a fiškálnych tlakov vychádzajúcich z vojny." Fitch zopakovala, že omeškanie dlhu predstavuje výmenu dlhu v núdzi.



Investori, ktorí vlastnia približne 75 % zo zahraničných dlhopisov krajiny v hodnote 19,6 miliardy USD, súhlasili s odložením platieb kupónov a istiny do roku 2024. Drvivá väčšina držiteľov dlhopisov schválila aj požiadavku na úpravu platobných podmienok na tzv. HDP záruky, ktoré súvisia s ekonomickým rastom krajiny. To umožnilo vojnou zničenej krajine vyhnúť sa chaotickému nesplateniu dlhu.



Tento proces podporil Medzinárodný menový fond a mnohí kľúčoví podporovatelia Ukrajiny vrátane USA, keďže krajina potrebuje hotovosť na všetko, od vyplácania dôchodkov až po obranu pred oveľa väčším a bohatším agresorom.



S&P v piatok tiež uviedla, že makroekonomický a fiškálny stres vyplývajúci z ruskej invázie na Ukrajinu môže oslabiť schopnosť ukrajinskej vlády udržať si aktuálny dlh v miestnej mene. Agentúra tak znížila rating Ukrajiny v miestnej mene na CCC+/C z B-/B.



Ukrajina, zmietaná vojnou, ktorá sa začala 24. februára, čelí v roku 2022 ekonomickému poklesu o 35 % až 45 % a mesačnému fiškálnemu deficitu vo výške 5 miliárd USD.



Ukrajina má zatiaľ rating Caa3 od agentúry Moody's Investors Service.



(1 EUR = 1,0285 USD)