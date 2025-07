S&P a Fitch zvýšili rating Bulharska na BBB+

Sofia 11. júla (TASR) - Ratingové agentúry Fitch Ratings a S&P Global Ratings zvýšili dlhodobý rating Bulharska v cudzej mene z BBB na BBB+. Zmenili takisto jeho výhľad z pozitívneho na stabilný. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.



Agentúry tak zareagovali na schválenie vstupu Bulharska do eurozóny od 1. januára 2026.



S&P pritom poukázala na výhody, ako je stabilita politiky Európskej centrálnej banky (ECB), lepší prístup na kapitálový trh a nižšie menové riziko. Zároveň predpovedala Bulharsku rast ekonomiky o 2,4 % v roku 2025 a v priemere o 2,8 % do roku 2028, pričom hlavným zdrojom bude súkromná spotreba.



Fitch vníma pozitívne zavedenie eura v Bulharsku od budúceho roka, čo prináša silnejšiu menovú politiku, status rezervnej meny pre štátny dlh a prístup k likvidite ECB. Predpovedá krajine hospodársky rast o 2,8 % v roku 2025, čo je nezmenené oproti roku 2024, a to vďaka zlepšenej politickej stabilite.



Moody's zatiaľ hodnotí rating Bulharska známkou BBB so stabilným výhľadom.