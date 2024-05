Absolventi bakalárskeho štúdia od júla nedostanú sirotský dôchodok

Bratislava 30. mája (TASR) - Od júla pozastaví Sociálna poisťovňa (SP) dávky poberateľom sirotského dôchodku, ktorí ukončili bakalárske štúdium. Zasielanie dávok poisťovňa ukončí zo zákona. Vo štvrtok na to upozornila SP.



Ak bude študent od nového školského roka pokračovať v magisterskom štúdiu, respektíve v druhom stupni vysokoškolského štúdia, tak dávka sirotského dôchodku sa mu obnoví. Doručiť však musí SP neformálnu žiadosť o uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku. Na základe žiadosti bude študentovi opäť priznaný sirotský dôchodok. Poisťovňa mu vyplatí aj dávky za obdobie letných prázdnin, teda júl a august.



O pokračovaní vo vyššom štúdiu informuje poisťovňu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR cez elektronický informačný systém. Študenti tak nemusia poisťovni predkladať potvrdenie o štúdiu. Výnimku však tvoria študenti vysokých škôl, ktoré neposkytujú údaje ministerstvu. Ide napríklad o študentov, ktorí študujú v zahraničí alebo navštevujú školy patriace pod rezort obrany a vnútra.



Poisťovňa tiež zdôraznila, že poberatelia sirotského dôchodku by mali nahlásiť prerušenie alebo predčasné ukončenie štúdia z vlastnej iniciatívy. Ak to neurobia, sú povinní vrátiť sumy sirotského dôchodku, ktoré im poisťovňa vyplatila navyše. Nárok na výplatu sirotského dôchodku podľa poisťovne zaniká dňom, keď jeho poberatelia ukončia štúdium. Nárok rovnako zaniká dovŕšením veku 26 rokov.