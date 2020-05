Ak rodič po otvorení škôl pokračuje v OČR, nepodáva novú žiadosť

Bratislava 22. mája (TASR) – Ak rodič po otvorení škôl a škôlok pokračuje v čerpaní ošetrovného, nepodáva novú žiadosť, vyplní len upravený formulár čestného vyhlásenia. Upozornila na to Sociálna poisťovňa (SP).



V súvislosti s poslednou novelou zákona o sociálnom poistení a čiastočným otvorením škôlok a škôl od 1. júna tohto roka SP uskutočnila zmeny v tlačivách. Týkajú sa žiadosti o ošetrovné a čestného vyhlásenia k žiadosti o ošetrovné na účely výplaty tejto dávky počas krízovej situácie.



Nový formulár žiadosti o ošetrovné je určený iba tým poistencom, ktorí doteraz počas koronakrízy o dávku pandemické ošetrovné ešte nežiadali a nepoberajú ju.



Nový formulár čestného vyhlásenia je určený všetkým poberateľom dávky, teda súčasným, ktorí pokračujú v OČR a aj júnovým žiadateľom, ktorí v ňom za mesiac jún musia vyznačiť dni, počas ktorých sa o deti starali, respektíve vyznačia, či dieťa navštevovalo jasle, školu alebo škôlku. Toto čestné vyhlásenie treba príslušnej pobočke SP doručiť do konca júna.



"Tí poistenci, ktorí potvrdili dni ošetrovania na doterajších tlačivách, nemusia posielať a vypĺňať nové. Nové tlačivá sú platné iba odo dňa ich uverejnenia na webovej stránke SP," priblížil hovorca poisťovne Peter Višváder.



Znamená to, že ak si poistenec nárok na ošetrovné uplatnil prostredníctvom pôvodnej žiadosti, teda už poberá dávku ošetrovné, novú žiadosť o ošetrovné od 1. júna 2020 nie je potrebné podať, bude v nej pokračovať a na konci júna pošle pobočke už len formulár čestné vyhlásenie aj s údajmi, či dieťa navštevovalo školu alebo škôlku.



"Posudkoví lekári SP môžu od 21. mája tohto roka posudzovať dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nezaopatreného dieťaťa na účely nároku na ošetrovné.



O posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu môžu požiadať rodičia, ktorí sa osobne a celodenne starajú o dieťa do dovŕšenia 18 rokov veku, ktorému nebolo vydané rozhodnutie príslušného úradu práce o dlhodobo nepriaznivom stave alebo zdravotnom ťažkom postihnutí," upozornil Višváder.



Požiadavku na posúdenie dlhodobého nepriaznivého stavu posudkovým lekárom SP môže rodič vyznačiť priamo v žiadosti o ošetrovné. Následne ho bude kontaktovať poverený zamestnanec a posúdenie sa vykoná v neprítomnosti dieťaťa.