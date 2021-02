SP: Blíži sa splatnosť poistného v novej výške pre živnostníkov

Bratislava 5. februára (TASR) - Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a živnostníkov sa blíži splatnosť poistného v novej výške. Poistné za január treba uhradiť do pondelka 8. februára. Upozorňuje na to Sociálna poisťovňa (SP).



Novú výšku poistného SP v januári oznámila všetkým SZČO, ktorých sa zmena týka. Informáciu dostali písomne alebo do e-schránky - ak ju majú aktivovanú - a sú v nej všetky údaje potrebné na platbu. "Tí, ktorí platia poistné trvalým platobným príkazom v banke, by si mali včas zmeniť výšku poistného uvedenú v príkaze," podotkla SP.



Poisťovňa zároveň pripomína, že nové minimálne poistné pre SZČO s minimálnym vymeriavacím základom predstavuje 180,99 eura mesačne. SZČO s maximálnym vymeriavacím základom v tomto roku platia poistné vo výške 2533,98 eura mesačne.



"V prípade akýchkoľvek pochybností o platení poistného môžu SZČO kontaktovať svoju pobočku Sociálnej poisťovne alebo informačno-poradenské centrum cez formulár na otázky alebo na telefónnych číslach 0906 171 989, 02 3247 1989," uzavrela SP.



Poisťovňa zároveň pripomína, že v prípade záujmu o odklad poistného za január 2021 sa k informáciám poistenci dopátrajú na jej webovej stránke.