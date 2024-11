S&P: Clá na dovoz áut do USA by znížili zisky aj automobiliek v Európe

New York 29. novembra (TASR) - Zavedenie ciel na dovoz áut do USA, ktorými hrozí Donald Trump, by malo výrazný negatívny vplyv na výrobcov áut v Európe aj USA, varovala agentúra S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Európske a americké automobilky môžu prísť celkovo až o 17 % svojich ročných ziskov, ak USA zavedú dovozné clá na Európu, Mexiko a Kanadu, uviedla v piatok S&P a varovala pred možným znížením ratingov automobiliek.



Clá by sa podľa S&P najviac dotkli prémiových automobiliek Volvo a Jaguar Land Rover, ktoré vyrábajú prevažne v Európe, a skupín General Motors a Stellantis, ktoré montujú veľké množstvo automobilov v Mexiku a Kanade.



Novozvolený americký prezident Donald Trump v pondelok (25. 11.) vyhlásil, že zavedie clo vo výške 25 % na dovoz z Kanady a Mexika, kým nezabezpečia potlačenie dovozu drog a príchodu migrantov, čo by zrejme porušilo dohodu o voľnom obchode medzi týmito tromi krajinami.



Analytici a odborníci sa obávajú, že tieto clá by mohli byť pre európskych výrobcov automobilov, ako sú Volkswagen a Stellantis, a ich dodávateľov škodlivejšie ako akékoľvek priame clá na tovar EÚ.



Podľa S&P by automobilky samotné clá v prípade prijatia opatrení na zmiernenie ich účinku ešte zvládli, problém však je "kombinovaný účinok ciel, prísnejšej regulácie emisií CO2 v Európe od roku 2025 a tlak na ziskovosť v dôsledku nárastu konkurencie v Číne a Európe". V takomto prípade by sa podľa agentúry zvýšila pravdepodobnosť zhoršenia známok úverovej bonity automobiliek.



Najhorší scenár podľa S&P zahŕňa 20 % clo na dovoz áut z EÚ a Spojeného kráľovstva do USA a 25 % clo na dovoz z Mexika a Kanady. Najviac by to pocítili koncerny GM a Stellantis a automobilky Volvo a Jaguar Land Rover, o niečo menej by sa to dotklo Volkswagenu a Toyoty.