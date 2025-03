S&P: Clá USA pravdepodobne zhoršia vyhliadky na rast v strednej Európe

Budapešť 3. marca (TASR) - Návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť clá vo výške 25 % na dovoz z Európskej únie (EÚ) pravdepodobne naruší vyhliadky na hospodársky rast v strednej Európe a zhorší existujúce fiškálne problémy krajín v regióne. Uviedla to ratingová agentúra S&P Global Ratings. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Trump minulý týždeň povedal, že jeho administratíva čoskoro oznámi clá na tovar z EÚ. Európska komisia v reakcii uviedla, že bude "rázne a okamžite" reagovať na prekážky voľného obchodu.



S&P Global v odpovedi na otázku o potenciálnom vplyve ciel uviedla, že hoci ich priamy vplyv na obchodnú výmenu strednej a východnej Európy s USA bude obmedzený, vyhliadky regiónu pravdepodobne zasiahnu problémy nemeckého automobilového sektora v dôsledku ciel.



"Je to najmä prípad Česka, Maďarska, Slovenska, Slovinska a Rumunska," uviedla S&P s tým, že vývoz strojov a dopravných zariadení do Nemecka predstavuje viac ako desatinu celkového vývozu týchto krajín.



Stredoeurópske štáty patria medzi krajiny EÚ, ktoré sú najviac závislé od zahraničného obchodu, pričom podiel exportu na ich produkcii sa pohybuje od 92 % na Slovensku do 69 % v Českej republike na základe údajov Eurostatu z roku 2023. Iba Rumunsko s 39 % je pod priemerom EÚ.



Poľsko, najväčšia ekonomika strednej Európy, je vnímané ako menej vystavené oslabeniu v západnej Európe v dôsledku nižšej závislosti od vývozu áut, veľkého vnútorného trhu a príjmom miliárd eur z fondov EÚ na obnovu.



Nicholas Farr, analytik Capital Economics pre strednú a východnú Európu, odhaduje, že clo USA vo výške 25 % na dovoz z EÚ obmedzí hospodársky rast v strednej Európe v priemere o 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je väčší zásah, než sa pôvodne predpokladalo.



To by mohlo utlmiť zotavovanie sa regiónu, kde sa rast prudko spomalil, keď inflácia po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 strmo stúpla a k protivetrom sa pridala aj slabosť hlavného obchodného partnera - Nemecka.



S&P Global však zároveň upozornila, že klesajúci čínsky dopyt po nemeckých automobiloch bude mať pravdepodobne väčší vplyv na rast v strednej Európe ako americké clá. Poukázala pritom na automobilky Volkswagen, Mercedes a BMW, ktorých predaj v Číne predstavoval približne tretinu celkového odbytu v porovnaní s 10 až 15 % v USA.



Slabší rast ekonomík strednej a východnej Európe by mohol znásobiť ich existujúce fiškálne problémy, ktoré S&P už dlho označuje ako jedno z kľúčových rizík v regióne, uvádza sa v správe.



Európska komisia začala disciplinárne konanie proti siedmim členom EÚ pre ich veľké fiškálne deficity v minulom roku vrátane Maďarska, Poľska a Slovenska, pričom rumunská vláda zápasí s najväčším deficitom v Únii.