< sekcia Ekonomika
SP: Dôchodcovia by nemali čakať s potvrdením o vyplatenom dôchodku
Sociálna poisťovňa vydáva potvrdenia o vyplatených dôchodkových dávkach od 2. januára kalendárneho roka.
Autor TASR
Bratislava 19. februára (TASR) - Dôchodcovia každoročne žiadajú Sociálnu poisťovňu (SP), najmä od 2. januára do 31. marca, o potvrdenie o vyplatenom dôchodku za jednotlivé mesiace predchádzajúceho roka na daňové účely. Poisťovňa ho na žiadosť vyhotoví spravidla na počkanie, v niektorých prípadoch však vybavenie môže trvať aj niekoľko dní. SP upozornila, aby si klienti podanie žiadosti nenechávali na poslednú chvíľu, keďže potvrdenie nemusia stihnúť doručiť do ďalších inštitúcií včas.
Sociálna poisťovňa vydáva potvrdenia o vyplatených dôchodkových dávkach od 2. januára kalendárneho roka. Každoročne dôchodcom odporúča, aby si jeho vyžiadanie neodkladali a predišli tak zbytočnému zhonu a možným problémom s následným doručovaním.
O potvrdenie môže dôchodca požiadať osobne v ktorejkoľvek pobočke SP alebo v informačno-poradenskom centre ústredia, telefonicky na bezplatnej linke 0800 123 123, elektronicky prostredníctvom formulára pre otázky na webovej stránke poisťovne alebo e-mailom na adrese podatelna@socpoist.sk.
V prípade elektronickej alebo e-mailovej žiadosti poisťovňa zašle potvrdenie doporučene na adresu bydliska do troch dní.
Celoročne si dôchodcovia vybavujú aj potvrdenie o poberaní dôchodku bez uvedenia jeho výšky, napríklad pre bezplatné cestovanie vlakom. Toto potvrdenie sa vyhotovuje vždy na počkanie.
Sociálna poisťovňa vydáva potvrdenia o vyplatených dôchodkových dávkach od 2. januára kalendárneho roka. Každoročne dôchodcom odporúča, aby si jeho vyžiadanie neodkladali a predišli tak zbytočnému zhonu a možným problémom s následným doručovaním.
O potvrdenie môže dôchodca požiadať osobne v ktorejkoľvek pobočke SP alebo v informačno-poradenskom centre ústredia, telefonicky na bezplatnej linke 0800 123 123, elektronicky prostredníctvom formulára pre otázky na webovej stránke poisťovne alebo e-mailom na adrese podatelna@socpoist.sk.
V prípade elektronickej alebo e-mailovej žiadosti poisťovňa zašle potvrdenie doporučene na adresu bydliska do troch dní.
Celoročne si dôchodcovia vybavujú aj potvrdenie o poberaní dôchodku bez uvedenia jeho výšky, napríklad pre bezplatné cestovanie vlakom. Toto potvrdenie sa vyhotovuje vždy na počkanie.