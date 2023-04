SP: Dôchodcovia žijúci mimo EÚ majú do 15.4. doručiť potvrdenie o žití

Bratislava 5. apríla (TASR) - Dôchodcovia s bydliskom mimo Európskej únie (EÚ) či Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorí nežijú ani vo Švajčiarsku alebo v Spojenom kráľovstve, majú do 15. apríla povinnosť doručiť Sociálnej poisťovni (SP) potvrdenie o žití. V stredu to uviedol hovorca SP Martin Kontúr.



Doplnil, že ide o podmienku na vyplatenie ich dôchodku mimo EÚ, kam ho Sociálna poisťovňa zasiela spätne štvrťročne. Tlačivo, ktoré majú do 15. apríla SP doručiť, musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané. Podpis nesmie byť starší ako mesiac pred zaslaním a musí byť úradne overený, napríklad notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte.