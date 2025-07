Dôchodcovia žijúci mimo EÚ musia do 15. júla poslať potvrdenie o žití

Bratislava 7. júla (TASR) - Poberatelia dôchodkov, ktorí žijú mimo krajín EÚ, musia poslať do Sociálnej poisťovne (SP) potvrdenie o žití, a to z dôvodu vyplatenia dôchodku. Týka sa to seniorov, ktorí žijú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), pričom povinnosť poslať potvrdenie majú štyrikrát do roka. V pondelok na to upozornila SP.



„Tlačivo potvrdenia o žití musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané. Podpis nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni a súčasne musí byť úradne overený, napríklad notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte. Na jeho základe môže Sociálna poisťovňa naďalej bez prerušenia vyplácať poberateľovi dôchodok a predíde sa tak prípadným komplikáciám pri oneskorenom dokladovaní žitia,“ uviedla SP.



Tlačivá zasiela poisťovňa seniorom vždy na začiatku roka v januári súčasne s rozhodnutím o zvýšení dôchodku. Odporúča im preto využiť toto tlačivo, keďže obsahuje čiarový kód pre zefektívnenie ich spracovania. Ak seniori nemajú k dispozícii tlačivo s čiarovým kódom, môžu si ho stiahnuť aj z webovej stránky poisťovne pod názvom Osoby žijúce v cudzine mimo štátov EHP a Švajčiarska. Následne je potrebné ho s úradne osvedčeným podpisom poslať poštou na adresu ústredia Sociálnej poisťovne alebo elektronicky na emailovú adresu lifecertification@socpoist.sk.



„Dôchodcovia žijúci mimo krajín Európskej únie doručujú potvrdenie o žití štyrikrát do roka, a to vždy do 15. apríla za prvý štvrťrok, do 15. júla za druhý štvrťrok, do 15. októbra za tretí štvrťrok príslušného kalendárneho roka a do 15. januára za štvrtý štvrťrok nasledujúceho kalendárneho roka,“ spresnila SP.



Poberatelia dôchodkov žijúci v krajinách EÚ a Švajčiarska posielajú tlačivo raz ročne do 31. januára. Výnimku tvoria seniori žijúci v Česku, ktorí túto povinnosť nemajú, keďže SP a Česká správa sociálneho zabezpečenia si vymieňajú údaje elektronicky.