Elektronický účet poistenca od Sociálnej poisťovne sa rozširuje

Bratislava 24. októbra (TASR) - Elektronický účet poistenca od Sociálnej poisťovne (SP) sa rozširuje o ďalšie služby. Tie sa týkajú príspevku pre obecných policajtov a zmeny adresy online formou, bez kontaktovania pobočky poisťovne. Vo štvrtok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.



"Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii svojich služieb, ktoré patria k prioritným a strategickým pilierom jej činnosti. V týchto dňoch zavádza do prevádzky ďalšie dve novinky. V Elektronickom účte poistenca (EUP) si klient v záložke ePN môže sám bez návštevy pobočky zaevidovať zmenu adresy počas svojej práceneschopnosti. Druhou novinkou je nová záložka o stave konania a vyplácaní príspevku za prácu v obecnej polícii," priblížil Kontúr.



Doplnil, že ľudia si budú môcť zmeniť svoju adresu počas práceneschopnosti (PN) online v záložke nemocenské poistenie. Doteraz museli poistenci s touto požiadavkou kontaktovať príslušnú pobočku poisťovne písomne. Pri novej adrese si môžu určiť aj dátum odkedy budú na PN a ako dlho na nej zostanú.



Druhou novinkou je pridanie funkcií k príspevku pre obecných policajtov, ktorí ho môžu získať od tohto roka za prácu v obecnej polícii. V záložke pre obecných policajtov pribudlo konanie o tomto príspevku a prehľad vyplatených príspevkov, kde je možné sledovať konkrétnu žiadosť, jej proces schvaľovania aj spôsob výplaty príspevku.



"Sociálna poisťovňa do EUP kontinuálne pridáva ďalšie užitočné funkcionality, ktoré zlepšujú informovanosť klienta a umožňujú mu pohodlnú komunikáciu so Sociálnou poisťovňou. Obe novinky mu v online prostredí zvyšujú komfort a odbremeňujú ho od zdĺhavejšieho vybavovania si svojich záležitostí v kamenných pobočkách Sociálnej poisťovne v jednotlivých regiónoch Slovenska," uzavrel hovorca. Dodal, že aktuálne služby EUP využíva viac ako 300.000 ľudí.