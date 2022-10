S&P: Energetická kríza môže výrazne znížiť produkciu áut v Európe

Londýn 11. októbra (TASR) - Energetická kríza môže v najhoršom prípade spôsobiť, že výroba áut v Európe padne takmer o 40 %, varovala poradenská spoločnosť S&P Global Mobility. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa najpesimistickejšieho scenára európska energetická kríza môže do konca roka 2023 znížiť produkciu áut až o viac než 1 milión vozidiel každý kvartál alebo takmer o 40 %, uviedla S&P Global Mobility v správe nazvanej Zima sa blíži (Winter is Coming). Spoločnosť tvrdí, že dodávateľské reťazce narušené pandémiou a ruskou vojnou proti Ukrajine "môžu čeliť rozsiahlym tlakom" z dôvodu prudkého zdraženia energií alebo dokonca výpadkom elektriny.



"S raketovým rastom cien energií v Európe prichádza krutá zima," uvádza sa v správe S&P Global Mobility. Podľa spoločnosti existuje riziko, že niektoré automobilové sektory budú nútené zastaviť výrobné linky.



Náklady na energie pri výrobe áut sa už prudko zvýšili, čo ohrozuje predovšetkým menších dodávateľov, uviedla poradenská firma.



S&P Global Mobility odhaduje, že kvartálna produkcia európskych závodov by od tohto štvrťroka do konca budúceho mala dosiahnuť v priemere 4 milióny až 4,5 milióna vozidiel. Potenciálne obmedzenie dodávok elektriny ju však môže znížiť na 2,75 milióna až 3 milióny vozidiel štvrťročne.