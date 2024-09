Firmám a SZČO sa blíži splatnosť poistného odloženého v novembri 2021

Bratislava 3. septembra (TASR) - Firmám a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré počas pandémie ochorenia COVID-19 požiadali o odklad poistného v novembri 2021, sa blíži jeho splatnosť. Uhradiť ho musia do 31. septembra. V utorok na to upozornil hovorca Sociálne poisťovne (SP) Martin Kontúr.



"SZČO a zamestnávatelia s odloženou splatnosťou majú povinnosť uhradiť platbu poistného za mesiac november 2021 do 30. septembra 2024. Ak tak neurobia, Sociálna poisťovňa bude zo zákona povinná im predpísať aj penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále vymáhať," uviedol Kontúr.



Doplnil, že pri úhrade poistného za november 2021 je potrebné uviesť variabilný symbol, špecifický symbol v štandardnom tvare 112021 a peniaze poslať na číslo účtu príslušnej pobočky poisťovne.



Kontúr spresnil, že SP bude v najbližších dňoch posielať zamestnávateľom aj SZČO e-mailové správy, v ktorých ich upozorní na povinnosť úhrady odloženého poistného za predvlaňajší november do konca septembra.



"Upozornenia dostanú tie subjekty, ktorým Sociálna poisťovňa zaslala aj mailovú notifikáciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu splatnosti poistného, teda na nich eviduje e-mailový kontakt," uzavrel.