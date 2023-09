S&P Global Rating zlepšila výhľad ratingu Portugalska

Lisabon 11. septembra (TASR) - Agentúra Standard & Poor's (S&P) Global Ratings v závere minulého týždňa zlepšila výhľad úverového ratingu Portugalska zo stabilného na pozitívny a potvrdila mu ratingovú známku na úrovni BBB+. TASR o tom informuje na základe správy portálu marketwatch.



Podľa S&P pozitívny výhľad odzrkadľuje perspektívu solídneho hospodárskeho rastu, ktorú podporujú silné rozpočtové a externé výsledky. To by krajine malo umožniť pokračovať v znižovaní štátneho dlhu a posilňovaní svojej externej pozície.



S&P poznamenala, že napriek protivetrom v podobe vysokej inflácie a tlmeného rastu v Európe je portugalská ekonomika nastavená tak, že v rokoch 2024 - 2026 vykáže priemerný rast o 2 %. To odráža odolný sektor služieb a veľký prílev financií z fondov Európskej únie (EÚ).



Portugalsko má v pláne vykázať v rokoch 2023 - 2026 rozpočtové prebytky vďaka konsolidácii verejných financií a odolnému hospodárskemu rastu.



Ďalšia z agentúr Moody's zatiaľ ponecháva rating Portugalska na úrovni Baa2 s pozitívnym výhľadom a Fitch na úrovni BBB+ so stabilným výhľadom. Úverový rating DBRS pre Portugalsko je A so stabilným výhľadom.