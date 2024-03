S&P Global Ratings zvýšila úverový rating Portugalska o jeden stupeň

Lisabon 4. marca (TASR) - Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) Global Ratings začiatkom marca zvýšila úverový rating Portugalska o jeden stupeň na A- z BBB+. A potvrdila mu pozitívny výhľad, čo znamená, že čoskoro môže rozhodnúť o ďalšom zlepšení jeho ratingu. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Agentúra poukázala na významné znižovanie zadlženosti Portugalska, ktoré vedie k trvalému zlepšovaniu vonkajšej finančnej pozície krajiny a zmierňuje riziká externej likvidity.



K zníženiu zadlženosti čiastočne prispela rýchla redukcia pomeru dlhu verejnej správy k hrubému domácemu produktu (HDP) vďaka silnému rozpočtu. S&P predpokladá, že budúca vláda po všeobecných voľbách v marci 2024 bude pokračovať vo fiškálnej disciplíne.



Úverový rating Moody's pre Portugalsko je na úrovni A3 so stabilným výhľadom a Fitch hodnotí úverovú spoľahlivosť Lisabonu známkou A- so stabilným výhľadom. Úverový rating DBRS pre Portugalsko bol naposledy vykázaný na úrovni A so stabilným výhľadom.