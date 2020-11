S&P Global sa dohodla na kúpe spoločnosti IHS Markit za 44 miliárd USD

New York 30. novembra (TASR) - Ratingová agentúra S&P Global v pondelok oznámila, že sa dohodla na kúpe spoločnosti IHS Markit za 44 miliárd USD (36,91 miliardy eur). Vznikne tak silná firma na poskytovanie informačných služieb a trhových údajov.



„Vďaka tejto kombinácii dokážeme lepšie slúžiť našim trhom a zákazníkom vytváraním nových hodnôt a poznatkov,“ uviedol Douglas Peterson, generálny riaditeľ S&P Global, ktorý bude zastávať tento post aj v zlúčenej firme.



Lance Uggla, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ IHS Markit, zostane pôsobiť ako špeciálny poradca spoločnosti po dobu jedného roka.



Po dokončení transakcie budú súčasní akcionári S&P Global vlastniť približne 67,75-percentný podiel v kombinovanej spoločnosti, zatiaľ čo akcionári IHS Markit budú mať približne 32,25-percentný podiel. Sídlo zlúčenej firmy bude v New Yorku.



Analytici odhadujú trhovú hodnotu IHS približne na 36,88 miliardy USD na základe hodnoty jej akcií na konci minulého obchodného týždňa.



„Toto zlúčenie zvýši rozsah, rozšíri naše kombinované schopnosti a urýchli a zosilní našu schopnosť dodávať zákazníkom základné informácie potrebné na rozhodovanie s presvedčením,“ vyhlásil Peterson.



Dokončenie fúzie sa očakáva v druhej polovici 2021. Transakcia bude pravdepodobne pod drobnohľadom regulačných úradov, pretože globálny trh pre finančné informačné služby sa konsoliduje okolo niekoľkých megapredajcov.



Obe spoločnosti očakávajú tiež, že fúzia im prinesie do konca piateho celého roka po zlúčení synergický efekt v hodnote približne 680 miliónov USD. Dodali, že fúzia by mala byť z hľadiska výnosov pozitívna do konca druhého roka po uzavretí.