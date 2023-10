V pobočke Sociálnej poisťovne sa uskutočnia poradenské dni o dôchodku

Bratislava 20. októbra (TASR) - Poistenci a poberatelia dávok sociálneho poistenia, ktorí pracujú alebo pracovali v Rakúsku, Nemecku, ale aj na Slovensku budú mať príležitosť diskutovať o dôchodkoch. V priestoroch pobočky Sociálnej poisťovne (SP) v Banskej Bystrici sa od 7. do 9. novembra uskutočnia poradenské dni o dôchodkoch. V piatok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.



"Pre poistencov, ktorí pracujú alebo pracovali na Slovensku aj v Rakúsku a/alebo v Nemecku a radi by zistili podrobnejšie informácie o svojich dôchodkových nárokoch, tak budú na jednom mieste k dispozícii odborníci zo Sociálnej poisťovne, rakúskej Pensionsversicherungsanstalt a nemeckej Deutsche Rentenversicherung," priblížil Kontúr.



Poradenstvo poskytuje SP v spolupráci so zahraničnými partnermi bezplatne. Klientom odporúča zarezervovať si termín a priniesť doklady o poistení a občiansky preukaz alebo cestovný pas. Prednosť budú mať vopred objednaní klienti.



Poradenské dni budú rozdelené na dve časti. Slovensko-nemecký poradenský deň bude v utorok (7.11.) od 10.00 do 17.00 h a v stredu (8.11.) od 9.00 do 16.00 h. Slovensko-rakúsky poradenský deň sa bude konať vo štvrtok (9.11.) od 9.00 do 12.00 h a od 13.00 do 15.30 h. Špecialisti pre oblasť dôchodkového poistenia z týchto krajín budú odpovedať na otázky poistencov a pomôžu im pri riešení dôchodkových záležitostí.